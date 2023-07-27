«Русалонька» онлайн на SWEET.TV. Фільм, що став одним із самих обговорюваних у світі

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV дбає про те, щоб усі гарячі прем’єри світу кіно були доступні глядачам сервісу. І літо дуже багате на такі новинки: супергеройські «Флеш» і «Вартові галактики 3», трилер «Екзорцист Ватикану» і романтична комедія «Знову любов», фентезі «Підземелля і дракони», мультик «Мумії», а ще українські стрічки «Люксембург, Люксембург» і «Памфір»… І, звісно, найвідоміша казка світу «Русалонька», фільм, який просто неможливо оминути своєю увагою.

Цікаві і маловідомі факти про кіно

«Русалонька» – це 20-й повнометражний римейк від Disney з акторами, який базується на анімаційному фільмі. Перший домашній вікенд приніс понад $95,5 млн, що вдвічі більше, ніж заробили деякі відомі стрічки-2023 у прем’єрні дні.

Фільм отримав багато уваги ще до релізу і став одним із самих обговорюваних, а особливо ― після виходу першого трейлеру. До речі, трейлер «Русалоньки» отримав найбільшу кількість переглядів серед усіх фільмів Disney ― 104 мільйони лише за першу добу. І не в останню чергу через те, що русалоньку зіграла темношкіра акторка Голлі Бейлі.

Ті, хто критикував такий вибір, вказували на те, що «Русалонька» — це казка з Данії. Але творці і прихильники наводили свої аргументи. Русалки ― герої фольклору у багатьох культурах. Багато вірувань виникли задовго до поширення європейської міфології або до казки Андерсена. Наприклад, культ Йеманжа, що поширений серед темношкірого населення Латинської Америки, чи Мамі Вата, водяне божество культу Вуду.

Акторка Голлі Бейлі була однією з перших, хто прочитав роль Аріель. Під час прослуховування її виконання «Part of Your World» змусило режисера Роба Маршалла плакати. Розплакалася і Мелісса Маккарті, коли вперше почула цю пісню.

«Русалонька» зізналася жартома, що коли вона відтворювала знамениту сцену з волоссям (коли Аріель пливе на поверхню та перекидає волосся), вона ледь не зламала собі шию через те, що її власні локони і штучні стали дуже важкими у воді. Воно й не дивно, волосся Аріель було зроблено з 30-дюймових нарощуваних локонів, на закріплення яких пішло 14-15 годин. До речі, загальна вартість зачіски русалоньки ― понад 150 тисяч доларів.

В фільмі костюмам приділяли особливу увагу. За словами дизайнерки Колін Етвуд, усі прикраси підводного народу створені з морських елементів. Дизайнери особливо прагнули, щоб вони не виглядали схожими на звичні для людей предмети. Наприклад, натхненням для корони Тритона стала публікація у журналі з фотографіями акулячих зубів. Костюм русалоньки теж зазнав змін ― він позбувся мушель і набув «риб’ячих властивостей».

Музика стала одним із важливих героїв стрічки. І хоча з фільму прибрали дві пісні Daughters of Triton та Les Poissons, замість них композитор Лін-Мануель Міранда написав три абсолютно нові з композитором оригінального мультфільму Аланом Менкеном.

Для режисера Роба Маршалла це не перша співпраця з «русалками». В «Піратах Карибського моря: На дивних берегах» були вже сцени з морськими жителями. Він попросив знімальну групу передивитися ті фрагменти, щоб всі мали уявлення про те, чого треба досягнути, адже для фільмів використовувалися схожі візуальні ефекти.

Неймовірна Урсула: чого ви не знали про героїню та акторку Меліссу Маккарті

Цікава історія була з роллю Урсули. По-перше, у фільмі Урсула і Тритон виявляються родичами, чого не було в оригінальному мультику. Насправді цю лінію просто вирізали, хоча вона була в сценарії. Пізніше вона з’явилася у бродвейській постановці, а тепер потрапила до фільму. По-друге, співачка Ліззо дуже хотіла зіграти Урсулу і навіть виклала в Instagram відео, де співає культову пісню Poor Unfortunate Souls. Але роль отримала Мелісса Маккарті. Коли пізніше акторка зустрілася зі співачкою на одному з інтерв’ю, то дуже здивувалася, що виграла у цій «боротьбі». По-третє, Мелісса Маккарті ніколи не співала і навіть не уявляла, що вміє співати, коли її взяли на роль Урсули. Але, після уроків з викладачем вокалу, вона успішно впоралась з вокальними партіями. В-четвертих, щоб підготуватися до ролі, акторка консультувалася з драг-квін (вигляд і поведінка Урсули в оригінальному анімаційному фільмі були натхненні відомою американською драг-квін Дівайн). А ще акторка зізналася, що бачила оригінальний мультфільм більше сотні разів, оскільки завжди показувала його дітям, коли працювала нянею.

І ще один цікавий момент, пов’язаний з Урсулою. Коли вона створює зілля, щоб спокусити Еріка та відвернути його від Аріель, основним інгредієнтом є пляшка у формі людського шлунку. Це натяк на фразу «шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок».

«Русалонька» ― це не банальний переказ відомої стрічки хоча б тому, що тут представлені оригінальні персонажі, яких не було в «Русалочці» (1989). Наприклад, королева Селіна, яку зіграла Нома Думезвені. «Русалонька» 2023 ― це нова історія відомої казки з неймовірними спецефектами, красивою музикою і дуже гарною грою акторів. А український дубляж робить цю стрічку ще більш досконалою.

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