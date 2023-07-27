«Русалочка» онлайн на SWEET.TV. Фильм, ставший одним из самых обсуждаемых в мире

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Интересные и малоизвестные факты о кино

«Русалочка» – это 20-й полнометражный римейк от Disney с актерами, базирующийся на анимационном фильме. Первый домашний уикенд принес более $95,5 млн, что вдвое больше, чем заработали некоторые известные ленты-2023 в премьерные дни.

Фильм получил много внимания еще до релиза и стал одним из самых обсуждаемых, а особенно после выхода первого трейлера. Кстати, трейлер «Русалочки» получил наибольшее количество просмотров среди всех фильмов Disney ― 104 миллиона только за первые сутки. И не в последнюю очередь из-за того, что русалку сыграла темнокожая актриса Голли Бэйли.

Те, кто критиковал такой выбор, указывали на то, что «Русалочка» — это сказка из Дании. Но создатели и поклонники приводили свои аргументы. Русалки – герои фольклора во многих культурах. Многие верования возникли задолго до распространения европейской мифологии или до сказки Андерсена. К примеру, культ Йеманжа, распространённый среди темнокожего населения Латинской Америки, или Маме Вата, водяное божество культа Вуду.

Актриса Голли Бейли была одной из первых, кто прочитал роль Ариэля. Во время прослушивания ее исполнения Part of Your World заставило режиссера Роба Маршалла плакать. Расплакалась и Мелисса Маккарти, когда впервые услышала эту песню.

«Русалочка» призналась в шутку, что когда она воспроизводила знаменитую сцену с волосами (когда Ариэль плывет на поверхность и опрокидывает волосы), она чуть не сломала себе шею из-за того, что ее собственные локоны и искусственные стали очень тяжелыми в воде. Они и не удивительно, волосы Ариэль были сделаны из 30-дюймовых наращиваемых локонов, на закрепление которых ушло 14-15 часов. Кстати, общая стоимость прически русалочки - более 150 тысяч долларов.

В фильме костюмы уделяли особое внимание. По словам дизайнера Колин Этвуд, все украшения подводного народа созданы из морских элементов. Дизайнеры особенно стремились, чтобы они не выглядели похожими на привычные для людей предметы. К примеру, вдохновением для короны Тритона стала публикация в журнале с фотографиями акульих зубов. Костюм русалочки тоже претерпел изменения — он избавился от раковин и приобрел «рыбьи свойства».

Музыка стала одним из важных героев фильма. И хотя из фильма убрали две песни Daughters of Triton и Les Poissons, вместо них композитор Лин-Мануэль Миранда написал три совершенно новых с композитором оригинального мультфильма Аланом Менкеном.

Для режиссера Роба Маршалла это не первое сотрудничество с русалками. В Пиратах Карибского моря: На странных берегах были уже сцены с морскими жителями. Он попросил съемочную группу посмотреть те фрагменты, чтобы все имели представление о том, чего нужно достичь, ведь для фильмов использовались схожие визуальные эффекты.

Невероятная Урсула: чего вы не знали о героине и актрисе Мелиссе Маккарти

Интересная история была связана с ролью Урсулы. Во-первых, в фильме Урсула и Тритон оказываются родственниками, чего не было в оригинальном мультике. На самом деле, эту линию просто вырезали, хотя она была в сценарии. Позже она появилась в бродвейской постановке, а теперь попала в фильм. Во-вторых, певица Лиззо очень хотела сыграть Урсулу и даже выложила в Instagram видео где поет культовую песню Poor Unfortunate Souls. Но роль получила Мелисса Маккарти. Когда позже актриса встретилась с певицей на одном из интервью, очень удивилась, что выиграла в этой «борьбе». В третьих, Мелисса Маккарти никогда не пела и даже не представляла, что умеет петь, когда ее взяли на роль Урсулы. Но после уроков с преподавателем вокала она успешно справилась с вокальными партиями. В-четвертых, чтобы подготовиться к роли, актриса консультировалась с драг-квином (вид и поведение Урсулы в оригинальном анимационном фильме были вдохновлены известной американской драг-квином Девайн). А еще актриса призналась, что видела оригинальный мультфильм более сотни раз, поскольку всегда показывала его детям, когда работала няней.

И еще один интересный момент, связанный с Урсулой. Когда она создает зелье, чтобы соблазнить Эрика и отвлечь его от Ариэля, основным ингредиентом является бутылка в форме человеческого желудка. Это намек на фразу «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок».

«Русалочка» ― это не банальное изложение известной ленты хотя бы потому, что здесь представлены оригинальные персонажи, которых не было в «Русалочке» (1989). К примеру, королева Селина, которую сыграла Нома Думезвене. «Русалочка» 2023 – это новая история известной сказки с невероятными спецэффектами, красивой музыкой и очень хорошей игрой актеров. А украинский дубляж делает эту ленту еще более совершенной.

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