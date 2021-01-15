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​Руни завершил игровую карьеру и возглавил клуб чемпионата Англии

Автор: Вера Олейник

Он избавился от приставки исполняющий обязанности

Лучший бомбардир сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни завершил карьеру футболиста, чтобы полностью сосредоточиться на тренерской деятельности. Он будет постоянным главным тренером "Дерби Каунти".

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Об этом сообщается на сайте клуба.

Начинающий наставник подписал контракт на два с половиной года - до лета 2023 года. Руни начал исполнять обязанности главного тренера клуба в конце ноября, после увольнения Филиппа Коку.

С тех пор Уэйн сыграл еще два матча, а затем перестал попадать в заявку на матчи и полностью занимался тренерской деятельностью. Под его руководством "Дерби" провел 12 матчей, в которых добыл три победы, потерпел пять поражений, еще четыре матча завершились вничью.

"Дерби" идет в зоне вылета Чемпионшипа, второго дивизиона чемпионата Англии. От спасительной строчки команду отделяют 3 очка. Первой игрой Руни в качестве постоянного тренера станет домашний поединок с "Ротерхэмом".

До перехода в "Дерби" в прошлом году Уэйн выступал за "Ди-Си Юнайтед", "Эвертон", воспитанником которого является, и более известный по выступлениям за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, последний матч за сборную Англии Руни провел в 2018 году в качестве капитана.

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