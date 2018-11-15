Руни будет капитаном в прощальном матче за сборную Англии

Футболист спустя два года возвращается в команду

Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Делф заявил, что отдаст экс-нападающему "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни капитанскую повязку в его прощальном поединке за сборную Англии. Футболиста цитирует Sky Sports.

Для форварда эта игра станет 120 за национальную команду. Матч пройдет 15 ноября против сборной США на стадионе "Уэмбли". Через три дня (18 ноября) команда сыграет с Хорватией в Лиге наций.

"Когда я приехал в Англию, Уэйн был капитаном. Когда он появится на поле, я отдам повязку. Это будет большая ночь для Уэйна, мы хотим, чтобы она была особенной", - казал Делф.

Кроме того, Руни объявил, что закончит свою карьеру в MLS. 33-летний игрок "Ди Си Юнайтед" также отметил, что не собирается менять клуб.

Уэйн уже прощался со сборной. Было это в ноябре 2016 года во встрече отборочного цикла чемпионата мира с Шотландией.

"Критика касательно моего возвращения в сборную? Есть много разных мнений. У меня была беседа с представителями Футбольной ассоциации Англии и было принято решение, что это правильный выбор", - сказал футболист.