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​Руни завершил игровую карьеру и возглавил клуб чемпионата Англии

Дерби, Пятница 15 января 2021 16:44
​Руни завершил игровую карьеру и возглавил клуб чемпионата Англии
Фото: Уэйн Руни (facebook.com/DerbyCountyOfficial)
Автор: Вера Олейник

Он избавился от приставки исполняющий обязанности

Лучший бомбардир сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни завершил карьеру футболиста, чтобы полностью сосредоточиться на тренерской деятельности. Он будет постоянным главным тренером "Дерби Каунти".

Об этом сообщается на сайте клуба.

Начинающий наставник подписал контракт на два с половиной года - до лета 2023 года. Руни начал исполнять обязанности главного тренера клуба в конце ноября, после увольнения Филиппа Коку.

С тех пор Уэйн сыграл еще два матча, а затем перестал попадать в заявку на матчи и полностью занимался тренерской деятельностью. Под его руководством "Дерби" провел 12 матчей, в которых добыл три победы, потерпел пять поражений, еще четыре матча завершились вничью.

"Дерби" идет в зоне вылета Чемпионшипа, второго дивизиона чемпионата Англии. От спасительной строчки команду отделяют 3 очка. Первой игрой Руни в качестве постоянного тренера станет домашний поединок с "Ротерхэмом".

До перехода в "Дерби" в прошлом году Уэйн выступал за "Ди-Си Юнайтед", "Эвертон", воспитанником которого является, и более известный по выступлениям за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, последний матч за сборную Англии Руни провел в 2018 году в качестве капитана.

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