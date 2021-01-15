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Руні завершив ігрову кар'єру та очолив клуб чемпіонату Англії

Дербі, П'ятниця 15 січня 2021 16:44
Руні завершив ігрову кар'єру та очолив клуб чемпіонату Англії
Фото: Уейн Руні (facebook.com/DerbyCountyOfficial)
Автор: Вера Олейник

Він позбувся приставки виконуючий обов'язки

Найкращий бомбардир збірної Англії і "Манчестер Юнайтед" Уейн Руні завершив кар'єру, футболіста, щоб повністю зосередитися на тренерській діяльності. Він буде постійним головним тренером "Дербі Каунті".

Про це повідомляється на сайті клубу.

Наставник-початківець підписав контракт на два з половиною роки - до літа 2023 року. Руні почав виконувати обов'язки головного тренера клубу в кінці листопада, після звільнення Філіпа Коку.

З того часу Уейн зіграв ще два матчі, а потім перестав потрапляти в заявку на матчі і повністю займався тренерською діяльністю. Під його керівництвом "Дербі" провів 12 матчів, в яких були здобуті три перемоги, ще чотири матчі завершилися внічию, а п'ять ігор були програні.

"Дербі" йде в зоні вильоту Чемпіоншипу, другого дивізіону чемпіонату Англії. Від рятівного рядка команду відокремлюють 3 очка. Першою грою Руні в ролі постійного тренера стане домашній поєдинок з "Ротерхема".

До переходу в "Дербі" минулого року Уейн виступав за "Ді-Сі Юнайтед", "Евертон", вихованцем якого є, і більш відомий за виступами за "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, останній матч за збірну Англії Руні провів у 2018 році як капітан команди.

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