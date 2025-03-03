Росія планувала наступ мінімум на двох напрямках у 2024-2025 роках, які не відбулися, - ГУР

За його словами, завдяки злагодженій роботі розвідувальних структур вдалося вчасно розкрити задум противника та вжити відповідних заходів. За отриманою інформацією, Росія готувала наступ мінімум на двох напрямках, які так і не відбулися.

"Нам стало відомо про підготовку і розробку противником безпосереднього плану проведення наступальних дій мінімум на двох напрямках, які не відбулися в період другої половини 2024 року - на початку 2025 року", - розповів Скібіцький.

Наразі головна загроза зосереджена в Донецькій області, зокрема в районі Покровська, звідки окупанти можуть розширювати наступ у напрямку Дніпропетровської області, Краматорська та Слов’янська. Водночас, навіть після розкриття їхніх планів, російські війська продовжують перегрупування та бойову підготовку, що свідчить про їхній намір реалізувати ці операції в майбутньому.

"Навіть після того, як плани Російської Федерації стають відомими і вони розуміють, що вже не зможуть провести ту чи іншу операцію - це не означає, що вони відмовляються від проведення такої операції. Вони здійснюють перегрупування, інші підготовчі заходи, війська починають займатися бойовою підготовкою, підготовкою саме до виконання тих планів, які були напрацьовані. Тож викриття планів противника - це ще не означає повну відмову Російської федерації від їхньої реалізації", - зауважив Скібіцький.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, Покровський напрямок вважається одним із найбільш "гарячих". Як раніше зазначали в Міноборони Британії, росіяни під Покровськом зосереджені на перерізанні логістики ЗСУ. Цей фокус відбивається на великих втратах ворога.

Нещодавно стало відомо, що Січеславські десантники взяли під контроль населений пункт Котлине неподалік від Покровська. ЗСУ вибили ворога за межі села та не дали тому закріпитися.