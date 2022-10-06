«Робіть світлі справи!»: благодійна ініціатива від Групи Тоlk

Група компаній Тоlk пропонує долучитися до підтримки родин українців, котрі через воєнні дії опинилися в скрутному становищі, накопичують борги, не маючи можливості вчасно оплачувати рахунки за електроенергію. Це люди похилого віку, багатодітні й малозабезпечені сім'ї, люди, які залишились без роботи або втратили годувальника. Щоб їм допомогти, шукайте на головній сторінці сайту tоlk.ua блок «Робіть світлі справи!» й натискайте на кнопку «хочу допомогти».



У вказаному блоці на сайті створено функціонал, який відображає картки з сумами заборгованостей тих споживачів, котрі перебувають у скрутному становищі. Їхні персональні дані не оприлюднюються, у спеціальному меню благодійник може побачити тільки місце проживання споживача-боржника та суму накопиченого боргу.

Оплатити обрану суму заборгованості можна одразу на сайті за допомогою онлайн-сервісів і без комісії. Усі переказані благодійником кошти зараховуватимуться безпосередньо на особовий рахунок споживача-боржника.

«Світлі справи» – це не просто чергова ініціатива Тоlk, це одна з ланок системної роботи компаній, які входять до Групи, з підтримки економіки країни, – коментує СЕО Групи компаній Тоlk Володимир Крупко. – Заборгованість за спожиту електроенергію, яка накопичується у споживачів через те, що вони опинилися в скрутному становищі, призводить до накопичення боргів постачальників перед генераціями. А останні, відповідно, не мають коштів на придбання енергоресурсів для виробництва електроенергії. Щоб розірвати це коло, потрібна консолідація зусиль усього суспільства, і допомога один одному в цей важкий час буде безцінною»!

Важливо: оплата заборгованості здійснюється згідно зі ст. 528 Цивільного кодексу України як виконання обов'язку з оплати за спожиту електричну енергію іншою особою.

Отримати консультацію з приводу цієї послуги чи інших, які надають компанії Групи Тоlk, можна за номером телефону 0800 33 18 33.

Долучайтеся! Велике добро складається зі світлих справ кожного з нас!



Для довідки: До Міжнародної Групи постачальників енергоресурсів Tolk входять українські компанії Августа, Закарпаттяенергозбут, Волиньелектрозбут, Tolk Petroleum, молдавська INTRA ASSETS S.R.L. та словацька TOLK EU s.r.o. Група Tolk – це понад 900 000 споживачів, команда з 400 професіоналів, майже 4 мільярди кВт⋅год поставленої електроенергії та понад 3 мільйони м3 поставленого природного газу за 2021 рік.