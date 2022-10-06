"Творите светлые дела!": благотворительная инициатива от Группы ТоІк

Группа компаний ТоІк предлагает присоединиться к поддержке семей украинцев, которые из-за военных действий оказались в трудном положении, накапливают долги, не имея возможности вовремя оплачивать счета за электроэнергию. Это пожилые люди, многодетные и малообеспеченные семьи, люди, которые остались без работы или потеряли кормильца. Чтобы им помочь, ищите на главной странице сайта tolk.ua блок "Творите светлые дела!" и нажимайте на кнопку "хочу помочь".



В указанном блоке на сайте создан функционал, отображающий карточки с суммами задолженностей тех потребителей, которые находятся в затруднительном положении. Их персональные данные не обнародуются, в специальном меню благотворитель может увидеть только место жительства потребителя-должника и сумму накопленного долга.

Оплатить выбранную сумму задолженности можно сразу на сайте с помощью онлайн-сервисов и без комиссии. Все переведенные благотворителем средства будут зачисляться непосредственно на лицевой счет потребителя-должника.

"Светлые дела" — это не просто очередная инициатива ТоІк, это одно из звеньев системной работы компаний, входящих в Группу, по поддержке экономики страны, — комментирует СЕО Группы компаний ТоІк Владимир Крупко. — Задолженность за потребленную электроэнергию, которая накапливается у потребителей из-за того, что они оказались в затруднительном положении, приводит к накоплению долгов поставщиков перед генерациями. А последние, соответственно, не имеют средств на приобретение энергоресурсов для производства электроэнергии. Чтобы разорвать этот круг, нужна консолидация усилий всего общества, и помощь друг другу в это трудное время будет бесценной!"

Важно: оплата задолженности осуществляется согласно ст. 528 Гражданского кодекса Украины как выполнение обязанности по оплате потребленной электрической энергии другим лицом.

Получить консультацию по поводу этой услуги или других, которые предоставляют компании Группы ТоІк, можно по телефону 0800 33 18 33.

Присоединяйтесь! Большое добро состоит из светлых дел каждого из нас!

Для справки: В Международную Группу поставщиков энергоресурсов Tolk входят украинские компании Августа, Закарпатьеэнергосбыт, Волыньэлектросбыт, Tolk Petroleum, молдавская INTRA ASSETS S.R.L. и словацкая TOLK EU s.r.o. Группа Tolk — это более 900 000 потребителей, команда из 400 профессионалов, почти 4 миллиарда кВт⋅ч поставленной электроэнергии и свыше 3 миллионов м3 поставленного природного газа за 2021 год.