Президент України Володимир Зеленський не зміг пригадати, чи називав його другом президент США Дональд Трамп. Того ж дня Трамп саме так звернувся до російського диктатора Володимира Путіна на зустрічі в Китаї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Зеленського на запитання журналістів 19 листопада.
Журналісти запитали Зеленського, чи називав його Трамп своїм другом. Спершу президент усміхнувся і відповів ствердно.
"Я думаю, так", - сказав Зеленський.
Утім, витримавши паузу, він зізнався, що насправді цього не пам'ятає.
Зеленський пояснив, що Трамп за весь час звертався до нього по-різному.
"Він говорив мені різні слова, і позитивні теж", - зазначив президент.
Слова про дружбу Трамп адресував Путіну кількома годинами раніше. 19 листопада президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Американський лідер назвав Путіна своїм другом на початку розмови.
Перед початком розмови Трамп наголосив, що вони з Путіним давно знають одне одного, і висловив сподівання, що зустріч принесе "багато чудового".