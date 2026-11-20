Журналісти запитали Зеленського, чи називав його Трамп своїм другом. Спершу президент усміхнувся і відповів ствердно.

"Я думаю, так", - сказав Зеленський.

Утім, витримавши паузу, він зізнався, що насправді цього не пам'ятає.

Зеленський пояснив, що Трамп за весь час звертався до нього по-різному.

"Він говорив мені різні слова, і позитивні теж", - зазначив президент.