Журналисты спросили Зеленского, называл ли его Трамп своим другом. Сначала президент усмехнулся и ответил утвердительно.

"Я думаю, да", - сказал Зеленский.

Впрочем, выдержав паузу, он признался, что этого не помнит.

Зеленский объяснил, что Трамп за все время обращался к нему по-разному.

"Он говорил мне разные слова, и положительные тоже", - отметил президент.