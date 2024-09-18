Пральна та сушильна машини Haier I-Pro 3: дизайн з антрацитовим кольором та сучасні технології

Комфортний, сучасний дім — це не тільки побутова техніка у ньому. Вона може бути зручною або економною, але насправді створити ідеальний простір для життя можливо лише з гармонійним поєднанням функціональності та естетики. Пральні та сушильні машини Haier I-Pro серії 3 саме такі — вони мають все, щоб комфорт побутових справ вийшов на новий рівень.

Бездоганний стиль з витонченою естетикою популярного сірого — це про серію I-Pro 3. Такий колір вибраний не випадково, адже сьогодні знайти техніку, яка відходить від стереотипів та загальноприйнятих кліше, доволі важко. Але ці пральні та сушильні машини створені, щоб вписатися в інтер’єр будь-якого сучасного дому. Це не просто техніка для життя — це преміальна лаконічність та можливість створювати простір, що надихає на комфорт з увагою до кожної деталі, від надзвичайно тихої роботи до унікальних програм.

Унікальні технології унікальних пральних машин

Пральна машина із серії I-Pro 3 - це бездоганні технічні характеристики, адже вона дозволяє прати більше, витрачати менше і не хвилюватися за якість цього прання незалежно від типу тканини. Супер-важливим є двигун Direct Motion з безщітковою конструкцією та прямим приводом. Він гарантує тихо роботу, навіть вночі, і знижує витрати електроенергії. Гарантія від виробника - 10 років.

З цією серією ви отримуєте повний цикл програм прання, що задовольняють навіть специфічні потреби або справляються зі складними завданнями: швидке прання (чудові результати всього за 15 хв), гігієнічна програма Allergy Care, режим ECO, окремі програми для бавовни, синтетики, вовни та багато інших.

Вам точно сподобаються:

завантаження до 9 кг;

клас енергоефективності А+++;

антибактеріальна система ABT та функція Smart Dual Spray — вони захищають барабан та інші деталі машини від появи цвілі та розвитку бактерій;

електронне керування з цифровим дисплеєм;

окрема програма Refresh — обробка одягу мікропарою, щоб зменшити складки та прибрати пил всього за 20 хв;

обробка речей парою;

надзвичайно тиха робота з рівнем шуму 53 дБ;

елегантний та лаконічний дизайн з оригінальним та рідкісним сірим кольором корпусу;

автоматичні ваги у барабані, що дозволяє витрачати менше води (наприклад, якщо ви запускаєте прання для невеликої кількості речей).

Сушильна машина з інноваційним підходом

Сушильна машина із серії I-Pro 3, як і пральна, розрахована на завантаження у 9 кг, має клас А+++, електронне керування з цифровим дисплеєм низький рівень шуму у 63 дБ. Але також вона має такі особливості:

технологія сушіння реалізована завдяки тепловому насосу, який ефективно використовує тепле повітря у барабані, зменшуючи споживання електроенергії на 50%;

функція i-Refresh з використанням мікропари, що працює навіть з делікатними тканинами та дозволяє отримати одяг без складок, алергенів та пилу;

потрійний фільтр, що збирає ворс, пух та волокна зі зручним доступом.

Сушильна машина працює з усіма типами тканини, досягаючи бездоганних результатів за короткий час.

I-Pro 3 - це гармонійне поєднання стилю у сірому кольорі, ефективності, зручності та економії часу.

Стильний дизайн, що враховує усі потреби

Ідеальне прання неможливе без правильної сушильної машини, яка не тільки економить час, але ще й продовжує життя речей шляхом делікатної сушки та видалення будь-якого ворсового пилу. Але далеко не у кожній оселі є місце для двох габаритних девайсів. Серія I-Pro 3 дозволяє монтаж сушильної машини на пральну — це компактне рішення, яке підходить навіть для невеликих квартир. Повногабаритні девайси не просто ставлять один на одного — швидкий монтаж дозволяє створити особливу синергію між пристроями, що розділені спеціальною висувною чорною поличкою.

У такої конструкції є відразу декілька переваг:

поличка знаходиться на оптимальній висоті для середньостатистичної дорослої людини, вам не треба нагинатися чи присідати;

на ній зручно сортувати та складати сухі речі після сушарки — залишиться лише віднести їх потім у шафу;

полиця розрахована на 12 кг ваги

пральна та сушильна машини зроблені у єдиному, гармонійному стилі, щоб ідеально виглядати у такій з'єднаній конструкції;

Дизайн серії I-Pro 3 — це не лише стиль та унікальність естетики та кольору, він також направлений на те, щоб користувач отримав незабутній досвід комфорту та зручності. Пральна та сушильна машини забезпечують якісний догляд за одягом, але найкращий результат досягається саме у поєднанні цих двох девайсів. Повноцінні прання та сушіння тепер доступні у компактному розташуванні.