«Повітряна тривога» відтепер на Windows. NIX створили нову програму для ПК та ноутбуків

Раніше застосунок мав лише мобільну версію iOS/Android. Тепер ним можна користуватися на ПК чи ноутбуках з операційною системою Windows.

Розробка IT-команди NIX має схожий із мобільним застосунком функціонал. Обидві версії взаємодіють із єдиною системою оповіщення. У разі небезпеки в певному регіоні України повідомлення про повітряну тривогу надходить на домашній ПК чи ноутбук з ОС Windows.

Як NIX приєдналися до проєкту

Антон Шевчук, веб-розробник і Team Lead:

«Усе почалося з посту у фейсбуці. Автор застосунку, Степан Танасійчук, мій давній знайомий. Побачив його пост про те, що він шукає фахівців, здатних зробити застосунок під Windows. Потім дізнався у нього, що такий запит прийшов від однієї зі шкіл. Заклад хотів підключити систему оповіщення до їхнього застосунку через власну техніку. Тут і виникла потреба у версії для Windows. Я відразу згадав про наших хлопців з відділу .NET. Вони радо відгукнулися і швидко зібрали команду».

Робота тривала близько двох місяців. У проєкті взяли участь розробники з багаторічним досвідом створення продуктів для Windows. Вони добре знаються на масштабних системах, що взаємодіють із бекендом. Саме він і надсилає сигнал про тривогу на пристрої користувачів.

Дмитро Золотухін, техлід проєкту:

«Складність була в тому, що мобільний застосунок немає нічого спільного з тим, що встановлюється на ПК. Ми писали програму з нуля. Загалом орієнтувалися на мобільну версію, щоб програми були максимально схожі за інтерфейсом та взаємодією.

Усі версії програми працюють з єдиною системою оповіщення про тривогу.

Як-то кажуть, завжди можна зробити щось краще. Але за відведений нам час ми створити досить якісний і стабільний застосунок».

Так вдалося задовольнити потребу освітян і на додачу всіх користувачів Windows. Нова програма підійде для будь-яких установ із власною системою оповіщення.

Антон Кулініч, .NET-розробник:

«Для нас зробити свій внесок у розвиток цього важливого для українців застосунку означає відчути себе більш корисними для суспільства. Головне, що наші старання допоможуть людям. Можливо, навіть врятують чиїсь життя».

Усі версії застосунку «Повітряна тривога» доступні за посиланням.