«Воздушная тревога» теперь на Windows. NIX создали новую программу для ПК и ноутбуков

Ранее у приложения была только мобильная версия iOS/Android. Теперь его можно использовать на ПК или ноутбуках с операционной системой Windows.

Разработка IT-команды NIX похожа на мобильное приложение своим функционалом. Обе версии взаимодействуют с единой системой оповещения. В случае возникновения опасности в определенном регионе Украины сообщение о воздушной тревоге поступает на домашний ПК или ноутбук с Windows.

Как NIX присоединились к проекту

Антон Шевчук, веб-разработчик и Team Lead:

«Все началось с поста в фейсбуке. Автор приложения, Степан Танасийчук, мой давний знакомый. Увидел его пост о том, что он ищет специалистов, способных сделать приложение под Windows. Затем узнал у него, что такой запрос поступил от одной из школ. В учреждении хотели подключить систему оповещения к их приложению через собственную технику. Так и возникла потребность в версии для Windows. Я сразу вспомнил о наших ребятах из отдела .NET. Они с радостью откликнулись и быстро собрали команду».

Работа длилась около двух месяцев. В проекте приняли участие разработчики с многолетним опытом создания продуктов для Windows. Они хорошо разбираются в масштабных системах, взаимодействующих с бэкендом. Именно он и посылает сигнал о тревоге на устройства пользователей.

Дмитрий Золотухин, техлид проекта:

«Сложность была в том, что у мобильного приложения нет ничего общего с приложением для ПК. Мы писали программу с нуля. В целом ориентировались на мобильную версию, чтобы приложения были максимально похожи интерфейсом и по взаимодействию с ними. Все версии программы работают с единой системой оповещения о воздушной тревоге. Как говорится, всегда можно сделать что-то лучшее. Но за отведенное нам время мы создали достаточно качественное и стабильное приложение».

Так удалось закрыть потребность педагогов и вдобавок всех пользователей Windows. Новая программа подойдет для любых учреждений с собственной системой оповещения.

Антон Кулинич, .NET-разработчик:

«Для нас внести свой вклад в развитие этого важного для украинцев приложения означает почувствовать себя более полезными обществу. Главное, что наши старания помогут людям. Возможно, даже спасут чью-то жизнь».

Все версии приложения «Воздушная тревога» доступны по ссылке.