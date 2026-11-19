Президент Володимир Зеленський 19 листопада зустрівся зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером і радниками європейських лідерів. Говорили про гарантії безпеки та новий раунд переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, співпраця Європи, України та США на переговорному треку стає тіснішою. Київ від початку наполягав саме на такому форматі.

“Із самого початку Україна виступала за такий підхід – максимальну координацію між нами в усьому, що стосується європейської та української безпеки й майбутнього”, - наголосив Зеленський.

Окремо сторони говорили про гарантії безпеки, які мають стати реальним стримуванням для Росії.

Україна розраховує, що Вашингтон допоможе якнайшвидше зібрати першу багатосторонню зустріч переговорних команд, де Європа буде представлена повноцінно. Учасники вже обговорили можливі параметри такого формату та порядок денний.

Зеленський пояснив, що Київ налаштований на швидку роботу: що активніше йде діалог, то більше шансів на реальний прогрес. Він також подякував США, Європі та іншим партнерам за допомогу.