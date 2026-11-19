“Потрібно працювати швидко”: Україна і США готують першу зустріч за участі Європи
Президент Володимир Зеленський 19 листопада зустрівся зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером і радниками європейських лідерів. Говорили про гарантії безпеки та новий раунд переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.
За словами президента, співпраця Європи, України та США на переговорному треку стає тіснішою. Київ від початку наполягав саме на такому форматі.
“Із самого початку Україна виступала за такий підхід – максимальну координацію між нами в усьому, що стосується європейської та української безпеки й майбутнього”, - наголосив Зеленський.
Окремо сторони говорили про гарантії безпеки, які мають стати реальним стримуванням для Росії.
Україна розраховує, що Вашингтон допоможе якнайшвидше зібрати першу багатосторонню зустріч переговорних команд, де Європа буде представлена повноцінно. Учасники вже обговорили можливі параметри такого формату та порядок денний.
Зеленський пояснив, що Київ налаштований на швидку роботу: що активніше йде діалог, то більше шансів на реальний прогрес. Він також подякував США, Європі та іншим партнерам за допомогу.
Того ж дня, 19 листопада, у Берліні відбулося засідання "коаліції охочих". За його підсумками президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що мир в Україні неможливий без особистої зустрічі Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, прямий діалог лідерів є обов'язковим кроком до завершення війни.
Водночас під час телефонної розмови з європейськими лідерами президент США Дональд Трамп розкритикував витрати коаліції на допомогу Україні. Також він пообіцяв, що не ухвалюватиме рішень щодо війни без Зеленського.
На засідання до Берліна приїхали Віткофф і Кушнер. Перед цим, 12 листопада, вони провели