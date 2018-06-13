Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +32

В Киеве днем от +24 до +26

Погода на сегодня: 13 июня 2018 года на севере и в центре Украины ожидаются дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +32. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди пройдут только в Закарпатской области, температура воздуха днем составит от +22 до +27. На севере дожди, днем от +21 до +26, в центральной части от +23 до +27. На востоке страны сухо будет в Донецкой и Луганской областях, дневная температура от +22 до +32. На юге без осадков, днем от +28 до +32, в Крыму до +32.

Фото: прогноз погоды на 13 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +24 до +26, ночью от +17 до +19. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве ожидаются дожди.

Фото: погода в Киеве и области