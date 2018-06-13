Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +32

У Києві вдень від +24 до +26

Погода на сьогодні: 13 червня 2018 року на півночі та у центрі України очікуються дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +32. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі пройдуть тільки в Закарпатській області, температура повітря вдень становитиме від +22 до +27. На півночі дощі, вдень від +21 до +26, у центральній частині від +23 до +27. На сході країни буде сухо в Донецькій і Луганській областях, денна температура від +22 до +32. На півдні без опадів, вдень від +28 до +32, у Криму до +32.

Фото: прогноз погоди на 13 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +24 до +26, вночі від +17 до +19. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві очікуються дощі.

Фото: погода в Києві та області