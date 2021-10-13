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​Отопительный сезон в Полтаве стартует на этой неделе: названа дата

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Полтава, Среда 13 октября 2021 12:51
​Отопительный сезон в Полтаве стартует на этой неделе: названа дата Фото: в Полтаве отопительный сезон стартует на этой неделе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Полтаве отопительный сезон начнут на этой неделе. Местные власти приняли решение включить отопление в воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне. Полтава".

Отопительный сезон в Полтавской общине начнут 17 октября.

Это касается учреждений социальной сферы - детсадов, школ и больниц. За это проголосовали во время заседания исполнительного комитета Полтавского городского совета.

Относительно включения отопления в жилых домах решения будут принимать отдельно.

Напомним, в КГГА рассказали, когда в Киеве включат отопление в жилых домах. Отопительный сезон начнется, когда в городе температура воздуха будет в течение трех суток будет меньше +8 градусов.

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Отопительный сезон Полтава
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