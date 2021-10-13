Опалювальний сезон у Полтаві стартує на цьому тижні: названо дату
Фото: у Полтаві опалювальний сезон розпочнуть на цьому тижні (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Полтаві опалювальний сезон розпочнуть на цьому тижні. Місцева влада прийняла рішення ввімкнути опалення у неділю.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне. Полтава".
Опалювальний сезон у Полтавській громаді розпочнуть 17 жовтня.
Це стосується закладів соціальної сфери - дитсадків, шкіл та лікарень. За це проголосували під час засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради.
Щодо увімкнення опалення у житлових будинках рішення ухвалюватимуть окремо.
Нагадаємо, у КМДА розповіли, коли в Києві ввімкнуть опалення у житлових будинках. Опалювальний сезон почнеться, коли в місті температура повітря буде протягом трьох діб буде менше +8 градусів.