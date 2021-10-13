ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

​Опалювальний сезон у Полтаві стартує на цьому тижні: названо дату

Новость на русском →
Полтава, Середа 13 жовтня 2021 12:51
​Опалювальний сезон у Полтаві стартує на цьому тижні: названо дату Фото: у Полтаві опалювальний сезон розпочнуть на цьому тижні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Полтаві опалювальний сезон розпочнуть на цьому тижні. Місцева влада прийняла рішення ввімкнути опалення у неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне. Полтава".

Опалювальний сезон у Полтавській громаді розпочнуть 17 жовтня.

Це стосується закладів соціальної сфери - дитсадків, шкіл та лікарень. За це проголосували під час засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Щодо увімкнення опалення у житлових будинках рішення ухвалюватимуть окремо.

Нагадаємо, у КМДА розповіли, коли в Києві ввімкнуть опалення у житлових будинках. Опалювальний сезон почнеться, коли в місті температура повітря буде протягом трьох діб буде менше +8 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезон Полтава
NEWS
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України