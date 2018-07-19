«MyPay» – сервис моментальных платежей!

Сервис MyPay является проектом одесской компании «СИМПЛ ПЭЙ». Его появление стало ответом на спрос, существующий на украинском рынке. Сегодня люди предпочитают проводить платежи через интернет, а не выстаивать очереди в банках или искать терминал. Но в Украине на данный момент нет достаточно развитой и полностью удовлетворяющей потребности клиентов системы онлайн-платежей, которая бы охватила все сервисы. Создатели MyPay замахнулись именно на такую цель. Заняв практически свободную нишу, они за пару лет добились успехов и продолжают совершенствовать сайт.

Кому будет интересен сервис моментальных платежей?

MyPay полезен всем! Интерфейс сервиса очень прост, с ним разберется и ребенок, и пенсионер. Ежедневно система обогащается новыми сервисами. Сегодня с ее помощью можно:

пополнить счет мобильного;

заплатить за интернет, хостинг, телевидение;

оплатить услуги ЖКХ;

пополнить счет в онлайн-игре;

перевести деньги между банковскими счетами;

перечислить деньги на благотворительность;

погасить штраф;

приобрести билеты на автобус;

пр.

Сегодня на сайте можно воспользоваться более чем 800 сервисами. Также MyPay интересен для представителей малого и среднего бизнеса.

5 преимуществ MyPay

Простота использования. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно только устройство, подключенное к интернету. Это может быть ноутбук, компьютер, телефон, планшет. Интерфейс разработан таким образом, чтобы вы легко нашли нужный вам сервис, есть поиск по сайту. 1 сайт – 1200 сервисов. Мы собрали более восьмисот сервисов в одном месте, именно такой должна быть система онлайн-платежей, чтобы вам не пришлось пополнять разные услуги на разных сайтах. Платежи осуществляются мгновенно. В течение пары минут, а иногда и меньше, деньги будут зачислены на указанный счет. Минимальная комиссия и бонусы. На сайте установлена минимальная комиссия, а зарегистрированные пользователи получают бонусы за каждую транзакцию. Бонусами можно воспользоваться при следующей оплате. История платежей и чеки. Регистрация в системе дает и другие преимущества. У каждого пользователя есть личный кабинет, где отображаются все проведенные им финансовые операции. При необходимости можно будет распечатать чек. Безопасность и круглосуточная техническая поддержка. На сайте действуют стандарты безопасности ISO. Все личные данные пользователей, включая данные банковской карты, строго конфиденциальны.

С MyPay ваши платежи всегда будут под контролем.