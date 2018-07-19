«MyPay» - сервіс миттєвих платежів!

Сервіс MyPay є проектом одеської компанії «Сiмпл ПЕЙ». Його поява стала відповіддю на попит, який існує на українському ринку. Сьогодні люди вважають за краще проводити платежі через інтернет, а не вистоювати черги в банках або шукати термінал. Але в Україні на даний момент немає достатньо розвиненої і повністю що задовольняє потреби клієнтів системи онлайн-платежів, яка б охопила всі сервіси. Творці MyPay замахнулися саме на таку мету. Зайнявши практично вільну нішу, вони за пару років досягли успіхів і продовжують удосконалювати сайт.

Кому буде цікавий сервіс миттєвих платежів?

MyPay корисний всім! Інтерфейс сервісу дуже простий, з ним розбереться і дитина, і пенсіонер. Щодня система збагачується новими сервісами. Сьогодні з її допомогою можна:

• поповнити рахунок мобільного;

• заплатити за інтернет, хостинг, телебачення;

• оплатити послуги ЖКГ;

• поповнити рахунок в онлайн-грі;

• перевести гроші з картки на картку;

• сплатити заборгованість по кредиту;

• погасити штраф;

• придбати квитки на автобус;

• iнше.

Сьогодні на сайті можна скористатися більш ніж 1200 сервісами. Також MyPay цікавий для представників малого та середнього бізнесу.

5 переваг MyPay

1. Простота використання. Щоб скористатися сервісом, потрібно тільки пристрій, підключений до інтернету. Це може бути ноутбук, комп'ютер, телефон, планшет. Інтерфейс розроблений таким чином, щоб ви легко знайшли потрібний вам сервіс, є пошук по сайту.

2. 1 сайт - 1200 сервісів. Ми зібрали більш тисячі сервісів в одному місці, саме такою має бути система онлайн-платежів, щоб вам не довелося поповнювати різні послуги на різних сайтах. Платежі здійснюються миттєво. Протягом кількох хвилин, а іноді і менше, гроші будуть зараховані на вказаний рахунок.

3. Мінімальна комісія і бонуси. На сайті встановлена ​​мінімальна комісія, а зареєстровані користувачі отримують бонуси за кожну транзакцію. Бонусами можна скористатися при наступній оплаті.

4. Історія платежів і чеки. Реєстрація в системі дає і інші переваги. У кожного користувача є особистий кабінет, де відображаються всі проведені ним фінансові операції. При необхідності можна буде роздрукувати чек.

5. Безпека і цілодобова технічна підтримка. На сайті діють стандарти безпеки ISO. Всі особисті дані користувачів, включаючи дані банківської картки, суворо конфіденційні і проводяться по стандарту PCI DSS.

З MyPay ваші платежі завжди будуть під контролем.