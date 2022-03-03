​Минэнерго временно запретило экспорт газа из Украины

Министерство энергетики временно запретило экспорт природного газа с территории Украины. Ограничение касается и того газа, который хранится в хранилищах как "таможенный склад".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Укртрансгаза.

"Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, который хранится в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад", - говорится в сообщении.

Соответствующее ограничение было введено приказом Минэнерго № 99 от 03 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины.

Ранее сообщалось, что объекты нефтегазовой инфраструктуры Украины работают без перебоев.

Вместе с тем АО "Укргаздобыча" продолжает добывать газ на большинстве объектов в штатном режиме. Однако, было принято решение об остановке работы тех объектов, которые расположены в Луганской области вблизи линии разграничения.

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