 Мэр Майами объяснил свои слова об авиаударах по Кубе

"Разные администрации рассматривали различные варианты в разных театрах (военных действий - ред.) по всему миру. Один из них, который я привел в качестве примера, авиаудары в Косово при администрации Клинтона", - сказал Суарез.

Он привел еще несколько примеров военной активности США.

"США были вовлечены во множество вещей по всему миру, сложно видеть, как что-то происходит в 90 милях отсюда (около 150 километров - ред.) без какого-либо реального вмешательства США", - сказал он.

На вопрос ведущего, куда могли бы быть направлены американские авиуадары, мэр Майами подчеркнул, что не призывает к определенным действиям.