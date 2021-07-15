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 Мэр Майами объяснил свои слова об авиаударах по Кубе

Автор: Даша Харченко

Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарез объяснил, что не призывал к авиаударам по Кубе. Он говорил в качестве примера, что такая реакция США следовала на различные инциденты в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой MSNBC.

"Разные администрации рассматривали различные варианты в разных театрах (военных действий - ред.) по всему миру. Один из них, который я привел в качестве примера, авиаудары в Косово при администрации Клинтона", - сказал Суарез.

Он привел еще несколько примеров военной активности США.

"США были вовлечены во множество вещей по всему миру, сложно видеть, как что-то происходит в 90 милях отсюда (около 150 километров - ред.) без какого-либо реального вмешательства США", - сказал он.

На вопрос ведущего, куда могли бы быть направлены американские авиуадары, мэр Майами подчеркнул, что не призывает к определенным действиям.

Ранее сообщалось, что США скорректируют политику в отношении Кубы в связи с прошедшими в стране протестами. Белый дом призвал кубинские власти освободить как можно скорее всех задержанных участников акций.

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Куба