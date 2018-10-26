«Купил машину? Посади дерево!»: Тойота-Украина инициировала озеленение Киева

Японский сад в Киеве от Toyota: компания провела ежегодную экологическую акцию

6 октября 2018 года в Киеве состоялась 8 ежегодная экоакция «Купил машину? Посади дерево!», организованная компанией «Тойота-Украина» и международным благотворительным фондом «Украина! Я за тебя!». Более 100 активистов – партнеры и клиенты компании, а также ее сотрудники с семьями – в течение 2,5 часов высадили 110 деревьев и 168 других растений и цветов в Оболонском районе столицы. Таким образом «Тойота-Украина» продолжает добрую традицию глобальной кампании бренда Toyota по озеленению планеты.

С каждым годом акция «Купил машину? Посади дерево!» приобретает все большую популярность. Так, в этом году к экологической активности включились не только сотрудники компании «Тойота-Украина», но и члены их семей, клиенты дилерских центров Toyota и другие жители города, которые хотят видеть его улицы зелеными и цветущими.

«Много лет подряд Киев считался самым зеленым городом Украины. Однако с расширением инфраструктуры зданий стало больше, учащаются и случаи вырубки деревьев ради высвобождения территорий под новые сооружения. Наша столица уже не такая зеленая и живописная, как когда-то. Теперь меньше места для отдыха на природе и прогулок с детьми. Поэтому, услышав об акции Toyota, я с удовольствием к ней присоединился и даже пригласил свою семью к участию. Считаю, что это очень благородная и достойная внимания инициатива, ведь мы своими руками строим атмосферу вокруг и возрождаем естественную красоту города, в котором живем», – говорит Сергей, участник акции.

Участники акции расширили японский сад, расположенный напротив салона «Тойота Сити Плаза» по адресу пр-т Сек. Бандеры, 24-Б. После завершения сегодняшней акции здесь появилось 110 новых деревьев, среди которых – можжевельник, сумах и катальпа. Последнее в перечне растение очень распространено в Японии, родине бренда Toyota, и известна еще одним названием – «дерево счастья».

«Это невероятно, что посреди нашего города появился настоящий японский сад с его живописным дизайнерским ландшафтом. Мы с семьей отправляемся сюда на прогулку, как в другую, далекую страну, где совсем другие деревья и новая невероятная атмосфера. А еще прекраснее то, что мы сами помогли создать этот зеленый простор. Замечательно, что именно компания, в которой я работаю, инициировала такой проект и сделала возможной его реализацию», – комментирует Роман, сотрудник компании «Тойота-Украина».

Интересно, что до 2011 года на месте этого прекрасного сада находился пустырь. А теперь здесь расцвел настоящий зеленый оазис из экзотических деревьев. В целом компанией «Тойота-Украина» было высажено более 4 000 деревьев.

Такие изменения не только радуют глаз своей красотой, но и улучшают экологическое состояние окружающей среды, выполняя главную цель глобальной акции Toyota. Ведь зеленые растения выделяют в атмосферу кислород, поглощая СО2. В то же время проект знакомит всех посетителей сада с японской культурой, предоставляя возможность отдохнуть в тени естественной атмосферы, необычной для украинской местности.

Напомним, что «Тойота-Украина» имеет сертификат системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001: 2015, что подчеркивает уважительное отношение компании к окружающей среде. «Тойота Мотор Корпорейшн» инициирует высадку деревьев и кустарников в различных странах мира и уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды, особенно в тех регионах, где расположены производственные мощности компании.