«Купив машину? Посади дерево!»: Тойота-Україна ініціювала озеленення Києва

Японський сад у Києві від Toyota: компанія провела щорічну екологічну акцію

6 жовтня 2018 року у Києві відбулася 8 щорічна екоакція «Купив машину? Посади дерево!», організована компанією «Тойота-Україна» та міжнародним благодійним фондом «Україно! Я за тебе!». Понад 100 активістів – партнери та клієнти компанії, а також її співробітники з сім`ями – протягом 2,5 годин висадили 110 дерев та 168 інших рослин і квітів в Оболонському районі столиці. Таким чином «Тойота-Україна» продовжує добру традицію глобальної кампанії бренду Toyota з озеленення планети.

З кожним роком акція «Купив машину? Посади дерево!» набуває усе більшої популярності. Так, цьогоріч до екологічної активності долучилися не лише співробітники компанії «Тойота-Україна», а й члени їхніх сімей, клієнти дилерських центрів Toyota та інші мешканці міста, котрі прагнуть бачити його вулиці зеленими й квітучими.

«Багато років поспіль Київ вважався найзеленішим містом України. Проте з розширенням інфраструктури будівель стало більше, частішають і випадки вирубування дерев задля вивільнення територій під нові споруди. Наша столиця вже не така «зелена» й мальовнича, як колись – тепер менше місця для відпочинку на природі та прогулянок з дітьми. Тому, почувши про акцію Toyota, я із задоволенням до неї приєднався і навіть запросив свою родину до участі. Вважаю, що це дуже шляхетна й варта уваги ініціатива, адже ми своїми руками будуємо атмосферу навколо та відроджуємо природну красу міста, в якому живемо», – говорить Сергій, учасник акції.

Учасники акції розширили японський сад, розташований навпроти салону «Тойота Сіті Плаза» за адресою пр-т С. Бандери, 24-Б. Після завершення сьогоднішньої акції тут з’явилося 110 нових дерев, серед яких, – ялівець, сумах та катальпа. Остання в переліку рослина дуже розповсюджена в Японії, вітчизні бренда Toyota, й відома ще однією назвою – «дерево щастя».

«Це неймовірно, що посеред нашого міста з’явився справжній японський сад з його мальовничим дизайнерським ландшафтом. Ми з сім’єю вирушаємо сюди на прогулянку наче до іншої, далекої країни, де зовсім інші дерева та нова неймовірна атмосфера. А ще прекрасніше те, що ми власноруч допомогли створити цей зелений простір. Чудово, що саме компанія, в якій я працюю, ініціювала такий проект і зробила можливою його реалізацію», – коментує Роман, працівник компанії «Тойота-Україна».

Цікаво, що до 2011 року на місці цього прекрасного саду знаходився пустир. А тепер тут розквітнув справжній зелений оазис із екзотичних дерев. Загалом компанією «Тойота-Україна» було висаджено понад 4 000 дерев.

Такі зміни не лише милують око своєю красою, а й поліпшують екологічний стан довкілля, виконуючи головну мету глобальної акції Toyota. Адже зелені рослини виділяють в атмосферу кисень, поглинаючи СО2. Водночас проект знайомить усіх відвідувачів саду із японською культурою, надаючи можливість відпочити у затінках природної атмосфери, незвичайної для української місцевості.

Нагадаємо, що «Тойота-Україна» має сертифікат системи екологічного менеджменту згідно з міжнародним стандартом ISO 14001: 2015, що підкреслює шанобливе ставлення компанії до навколишнього середовища. «Тойота Мотор Корпорейшн» ініціює висадження дерев і кущів у різних країнах світу та приділяє велику увагу питанням охорони довкілля, особливо у тих регіонах, де розташовані виробничі потужності компанії.