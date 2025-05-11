“Хочуть залишити нас без "очей”: в ЗСУ розповіли про нову тактику РФ на Покровському напрямку

Славинський зауважив, що його легіон наразі діє саме на Покровському напрямку, який є надзвичайно складним.

"Обстановка тяжка, але прогнозована. Ми розуміємо, що робить ворог, і намагаємось відновити втрачені позиції. Це своєрідні "качелі" (фронт то відходить, то повертається), - ред.", - зазначив начальник штабу.

Він також розповів, що з лютого, коли спостерігався пік ворожої наступальної кампанії, тактика РФ змінилася. За його словами, нині противник концентрує зусилля на знищенні тилової інфраструктури та розвідки, щоб далі безперешкодно просуватися вперед.

"Вони намагаються залишити нас без "очей", без БПЛА. Ця тактика на багатьох напрямках спрацьовує", - додав Славинський.