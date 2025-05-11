"Хотят оставить нас без "глаз": в ВСУ рассказали о новой тактике РФ на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на сегодня остается одной из самых сложных по линии фронта. Российские войска уже изменили свою тактику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника штаба 2-го Интернационального легиона ВСУ Павла Славинского в эфире телемарафона.
Славинский отметил, что его легион сейчас действует именно на Покровском направлении, которое является чрезвычайно сложным.
"Обстановка тяжелая, но прогнозируемая. Мы понимаем, что делает враг, и пытаемся восстановить утраченные позиции. Это своеобразные "качели" (фронт то отходит, то возвращается), - ред.", - отметил начальник штаба.
Он также рассказал, что с февраля, когда наблюдался пик вражеской наступательной кампании, тактика РФ изменилась. По его словам, сейчас противник концентрирует усилия на уничтожении тыловой инфраструктуры и разведки, чтобы дальше беспрепятственно продвигаться вперед.
"Они пытаются оставить нас без "глаз", без БПЛА. Эта тактика на многих направлениях срабатывает", - добавил Славинский.
Покровское направление на востоке Украины остается одним из самых горячих на фронте. В течение последних дней Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал об интенсивных боевых действиях в этом регионе.
В частности, по информации от 11 мая, именно на Покровском направлении зафиксировано наибольшее количество штурмов РФ за день.
Вооруженные силы Украины активно противостоят наступлению российских войск, которые пытаются прорвать оборону и продвинуться вглубь территории. В то же время украинские подразделения проводят контратаки и пытаются восстановить утраченные позиции.
В частности известно, что вчера, 10 мая, на данном направлении украинские воины:
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