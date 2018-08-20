«Год без абонплат» стал доступен бизнес клиентам Vodafone

При оплате авансом клиенты получат скидку в размере 1 абонплаты

Vodafone предложил бизнес клиентам новую услугу «Год без абонплат», благодаря которой пользователи тарифов Red Business смогут забыть на год о ежемесячных платежах и получить скидку в размере одной абонплаты.

Для этого достаточно оплатить необходимую сумму один раз авансом на год вместо регулярных платежей. Экономия за год составит от 70 до 1 000 грн. в зависимости от тарифного плана.

Подключить услугу клиенты могут через эксперта Vodafone, закрепленного за компанией, или систему самообслуживания «Виртуальный менеджер». Детали услуги доступны на сайте Vodafone.ua.

Про Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 49 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках. По состоянию на 30 сентября 2017 года Vodafone предоставляет услуги 522,8 миллионам абонентов мобильной связи и 18,8 миллионам пользователей фиксированного интернета. Более подробная информация на странице www.vodafone.com.