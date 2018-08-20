«Рік без абонплат» стає доступним бізнес клієнтам Vodafone

При оплаті авансом клієнти отримають знижку в розмірі 1 абонплати

Vodafone запропонував бізнес клієнтам нову послугу «Рік без абонплат», завдяки якій користувачі тарифів Red Business зможуть забути на рік про щомісячні платежі та отримати знижку в розмірі однієї абонплати.

Для цього достатньо сплатити необхідну суму один раз авансом на рік замість регулярних платежів. Економія за рік складе від 70 до 1 000 грн. в залежності від тарифного плану.

Підключити послугу клієнти можуть за допомогою експерта Vodafone, закріпленого за компанією, або через систему самообслуговування «Віртуальний менеджер». Деталі послуги доступні на сайті Vodafone.ua.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 31 грудня 2017 року Vodafone надає послуги 529,1 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 19,3 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.