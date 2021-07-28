"Фармак" запустил строительство инновационного центра в Киеве

Фармацевтическая компания "Фармак" запускает строительство уникального инновационного центра в Киеве. Компания настроена максимально усовершенствовать работу, предоставив персоналу удобные офисные помещения, а главное – расширить возможности своего R&D (Research and Development) комплекса.

Как известно, R&D в фармацевтике – научно-исследовательские комплексы для разработки и испытания лекарств завтрашнего дня. И "Фармак" уже более 20 лет ведет активную деятельность в этом направлении.

Предприятие ежегодно вкладывает в развитие не менее 90% прибыли, только за последние 10 лет в научные исследования и разработки было инвестировано 100 миллионов долларов. Новый центр обойдется "Фармак" в более 30 миллионов евро и будет открыт в 2023 году.

Для чего нужен новый комплекс?

По словам исполнительного директора компании Владимира Костюка, решение о строительстве было принято еще несколько лет назад. Поскольку компания расширяет географию присутствия, портфель лекарственных препаратов, ресурсов существующего R&D попросту не хватает.

Сегодня продукция компании представлена более чем в 30 странах, включая ЕС, Центральную и Южную Америку, СНГ, Ближний Восток и Азию.

Как отмечают в компании, в новом центре будут сосредоточены аналитические лаборатории с около сотни жидкостных и газовых хроматографов и ряда ультрасовременных приборов, предназначенных для разработки и тестирования лекарственных средств. также появится технологическая лаборатория со сложным оборудованием для разработки готовых лекарственных препаратов с различными способами их доставки в организм человека и внедрения протоколов персонализированной медицины XXI века.

Помимо этого, в комплексе будут автоматизированы процессы: от получения сырья, материалов и стандартных образцов АФИ (прим. активные фармацевтические ингредиенты), примесей, до сбора и хранения результатов аналитического контроля на всех этапах фармацевтической разработки.

В новом R&D центре "Фармак" планирует продолжить работу в трех основных направлениях: готовые лекарственные формы, собственные активные фармацевтические ингредиенты (АФИ), а также инновационное направление, в котором "Фармак" работает с 2015 года – биотехнологические АФИ. Все процессы будут оцифрованы и соответствовать современным регуляторным требованиям.

Новые возможности для молодых ученых

На базе нового комплекса оборудуют специальную локацию, где талантливые молодые специалисты (прим. не сотрудники компании) смогут заниматься научной деятельностью и создавать прототипы лекарств. Аналоги таких заведений распространены за границей, и "Фармак" хочет подобный опыт внедрить в Украине.

Концепт дизайн комплекса разработан Makhno Studio. По плану в здании будет центральный коридор, из которого можно наблюдать за лабораторными исследованиями вживую.

Возможно, именно этому комплексу "Фармака" суждено стать фармацевтическим центром, который покорит не только рынки Украины, но и всего мира. Хотя, судя по росту экспорта компании, они уже близки к этой цели.