"Фармак" запустив будівництво інноваційного центру в Києві

Фармацевтична компанія "Фармак" запускає будівництво унікального інноваційного центру в Києві. Компанія налаштована максимально вдосконалити роботу, надавши персоналу зручні офісні приміщення, а головне – розширити можливості свого R & D (Research and Development) комплексу.

Як відомо, R&D у фармацевтиці – це науково-дослідні комплекси для розробки і випробування ліків завтрашнього дня. І "Фармак" уже більше ніж 20 років веде активну діяльність у цьому напрямі.

Підприємство щорічно вкладає в розвиток не менше ніж 90% прибутку, тільки останніми 10 роками в наукові дослідження та розробки інвестували 100 мільйонів доларів. Новий центр обійдеться "Фармак" у більш ніж 30 мільйонів євро, його відкриють 2023 року.

Для чого потрібен новий центр

За словами виконавчого директора компанії Володимира Костюка, рішення про будівництво прийняли ще кілька років тому. Компанія розширює географію присутності, портфель лікарських препаратів, тому ресурсів наявного R&D просто не вистачає.

Наразі продукція компанії представлена більш ніж у 30 країнах ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу й Азії.

Як зазначають у компанії, у новому центрі зосередять аналітичні лабораторії, у них буде близько сотні рідинних і газових хроматографів та ряд ультрасучасних приладів для розробки й тестування лікарських засобів. А також технологічна лабораторія зі складним обладнанням для розробки готових лікарських препаратів з різними способами їх доставляння в організм людини і впровадження протоколів персоналізованої медицини XXI століття.

Крім цього, у комплексі автоматизують процеси: від отримання сировини, матеріалів і стандартних зразків АФІ (активних фармацевтичних інгредієнтів) та домішок до збирання і зберігання результатів аналітичного контролю на всіх етапах фармацевтичної розробки.

У новому R&D-центрі планують продовжити роботу у трьох основних напрямах: готові лікарські форми, власні активні фармацевтичні інгредієнти (АФІ), а також інноваційний напрям, у якому "Фармак" працює від 2015 року – біотехнологічні АФІ. Усі процеси оцифрують, і вони відповідатимуть сучасним регуляторним вимогам.

Нові можливості для молодих учених

На базі нового комплексу обладнають спеціальну локацію, де талановиті молоді фахівці, які не є співробітниками компанії, зможуть займатися науковою діяльністю і створювати прототипи ліків. Аналоги таких закладів поширені за кордоном, і "Фармак" хоче впровадити подібний досвід в Україні.

Концепт-дизайн комплексу розроблений Makhno Studio. За планом у будівлі буде центральний коридор, з якого можна спостерігати за лабораторними дослідженнями наживо. Тож відвідувачі зможуть наблизитися на крок ближче до світу розробок, нехай навіть і в ролі спостерігачів.

Можливо, саме цьому комплексу "Фармак" судилося стати фармацевтичним центром, який підкорить не тільки ринки України, а й усього світу. Хоча, судячи зі зростання експорту компанії, вони вже близькі до цієї мети.