«ЭКОТРАНСФОРМАЦИЯ-2019: как время реформ повлияет на экологизацию предприятий в Украине»

Возможна ли экотрансформация в нашем государстве в турбулентных условиях, кто будет нести ответственность за невыполнение Украиной природоохранных обязательств перед ЕС, ведь последствия из-за промедления природоохранных реформ ощущает уже сейчас каждый житель Украины? Каков вклад предприятий, которые приобщаются к процессу ЭКОтрансформации и как изменить парадигму отношения тех, кто годами не готов был стать лицом к окружающей среде?

25 октября в Киеве презентовали новый этап ежегодного проекта «ЭКОТРАНСФОРМАЦИЯ-2019», направленный на популяризацию позитивных изменений, лучших реализованных предприятиями зеленых инициатив и проектов, снижающих негативное влияние на окружающую среду.

«Инициируя такой проект, мы понимали, что идеальным решением может быть только полное отсутствие вмешательства человека в природные процессы. Поэтому логично, что любое производство будет приносить вред окружающей среде. Но очевидно, человечество не готово отказаться от прогресса. Так где же найти тумблер, который позволит изменить парадигму хищнического отношения к природе, реализовать многовекторную цель — достичь баланса между сохранением окружающей среды, здоровья и экономическим развитием?

Сегодня многие научились говорить красноречиво об экологии, скрывая за громкими лозунгами пласт острых проблем. Мы утверждаем: пришло время научиться «слушать» язык ДЕЙСТВИЙ. О ценности не говорят, ее реализуют ежедневным трудом. Поэтому, понимая, что в современном мире коммуникаций все действия глобальные, мы приглашаем к участию те предприятия, структуры, проекты, которые стали на очень непростой путь зеленых изменений, чтобы своим примером изменить парадигму, стать стейкхолдерами и повернуть в результате лицо предприятия к окружающей среде», — отметила основатель проекта, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

«Меняем изменяясь» — главный месседж организаторов и участников. Это проект о тех, кто меняет подходы и технологии, кто, трансформируя свои производственные мощности, показывает пример другим, кто встал на зеленый путь и ведет за собой других. Это проект об изменениях, которых требует вся экономика, каждый житель нашей страны. Ведь мы хотим жить в развитой стране одновременно с окружающей средой безупречного качества», — добавила Людмила.

Об актуальности и важности темы заявили партнеры и участники проекта!

О вызовах для Украины в рамках выполнения природоохранных обязательств Украины, перспективах имплементации директив, будущем сферы экомодернизации промышленности рассказал заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин.

«Энергоэффективные технологии и «чистые» источники энергии — это те действенные инструменты, которые помогут украинской промышленности оптимизировать энергопотребление, сократить вредные выбросы, снизить себестоимость продукции, создать новые рабочие места и главное — повысить конкурентоспособность. В частности, благодаря действенному законодательству за последние 5 лет инвестировано более 4 млрд евро в энергоэффективные и «зеленые» проекты в Украине. Это, в свою очередь, значительный вклад в активизацию отечественной экономики. В то же время Госэнергоэффективности совместно с Минэкоэнерго работает над новыми инициативами. В частности, разработан механизм возмещения части суммы кредитов промышленным предприятиям на внедрение проектов по энергоэффективности и «чистой» энергетики. Уже подготовлен соответствующий законопроект.

Кроме этого, Госэнергоэффективности совместно с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и проектом GIZ «Консультирование предприятий по энергоэффективности» разработали нормы в законопроект от 17.10.2019 г. № 2284, которым предусмотрено введение зеленых облигаций в Украине и определение правил для участников этого рынка. Это еще один перспективный инструмент для финансирования «зеленых» проектов», — акцентировал внимание присутствующих председатель Госэнергоэффективности Украины Сергей Савчук.

Председатель правления Global 100 RE UKRAINE, экс-глава Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский продолжил: «Глобальные проблемы нашего будущего: уголь, нефть и грязная мировая экономика!

Мир и человечество нуждаются в чистой и честной энергии! Многие эксперты сейчас крайне обеспокоены стремительным наступлением нового мирового экономического кризиса, но мы должны не забывать, что экологический кризис уже давно наступил. К сожалению, он не обошел и Украину. Возникает логичный вопрос: нужно ли нам просто рост ВВП любой ценой — особенно ценой здоровья и долголетия украинского народа? Очевидно, приоритетом Украины должны стать чистый рост — чистая энергия — чистый ВВП. Без экотрансформации экономики и энергетики мы не получим чистого и зеленого ВВП. Новый экономический курс может базироваться только на зеленом ВВП — альтернативы этому нет, мир это уже давно понял, должны осознать и в Украине».

«Энергоемкость экономики Украины в 3-4 раза превышает соответствующий средний показатель стран ЕС. Украина импортирует все важные топливно-энергетические ресурсы. Около 30 % общих энергозатрат приходится именно на промышленный сектор. Кроме всего прочего, деятельность предприятий приводит к увеличению выбросов парниковых газов. В частности, наиболее распространенного — углекислого газа.

Украинские компании обладают огромным потенциалом повышения энергоэффективности и сокращения выбросов парниковых газов. Таким образом, они будут способствовать экологической и энергетической безопасности страны в целом. Основой для реализации такого потенциала служат поиск оптимальных технологических и управленческих решений на предприятиях, наличие именно качественных услуг по энергоэффективности, а также сбалансированная политика государства по стимулированию предприятий к энергоэффективности.

Диалог между правительством, бизнесом и экспертной средой является мощным инструментом консолидации усилий в решении многих актуальных задач экологической и, в частности, энергоэффективной трансформации. Именно поэтому проект «Консультирование предприятий по энергоэффективности», выполняемый GIZ по поручению правительства Германии, поддерживает мероприятие и приглашает принять участие в нем», — добавила Наталья Усенко, советник проекта «Консультирование предприятий по энергоэффективности» (GIZ по поручению правительства Германии).

Стоит отметить, что кроме роли государства и власти в процессе трансформации бизнес активно ищет решения самостоятельно. Но есть ли у предприятий средства на зеленую модернизацию — вопрос, задаваемый везде и всюду.

«Уже много лет Укргазбанк является «драйвером» эконаправления в Украине и активно меняет мировоззрение украинского общества о влиянии на окружающую среду. Для нас крайне важен вопрос сохранения энергетической безопасности и экологической сбалансированности. Для этого мы предоставляем финансовую поддержку бизнеса и бюджетному сектору Украины, внедряющих экотрансформацию и продвигающих нашу страну к энергетической независимости и чистой окружающей среде», — отметил директор ЭКОдепартамента АБ «Укргазбанк» Родион Морозов.

Но почему Украина сегодня крайне неэффективна в решении экологических вопросов?

«Если мы проанализируем уровень воздействия на окружающую среду в пересчете на единицу ВВП, то увидим, что этот показатель у нас один из самых высоких в мире (можно учитывать и выбросы, и сбросы, и обращение с отходами). Причиной этого является отсутствие в нашей стране последовательной государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Сегодня в условиях полной перезагрузки власти мы имеем возможность сформировать новую экологическую политику Украины, направленную прежде всего на экологическую модернизацию промышленных предприятий. ПАЭУ объединяет представителей государственных органов, бизнеса и гражданского общества для широкого диалога вокруг данной темы», — добавил Владислав Антипов, генеральный директор компании ЦЭРН.

Почему будущее только у предприятий, ориентированных на путь экологизации производства? Как предприятия приобщаются к процессу перемен?

«Сохранение экологического баланса является одной из ключевых составляющих ответственного ведения бизнеса нашей компании. «Фармак» в вопросах экологии строго придерживается европейских норм и стандартов, использует современное производственное оборудование мировых фирм и имеет сертификацию ISO, GMP.

За последние 5 лет проведена реконструкция котельной предприятия, выполнена модернизация таблеточного производства, внедрено производство мягких желатиновых капсул, проведена частичная модернизация системы очистки производственных сточных вод.

При росте производства за период 2013-2018 г. в разы экологические характеристики практически не увеличились. При этом на 15 % возрос объем отходов, передаваемых на утилизацию. Меры, принимаемые «Фармак» с целью минимизации влияния на окружающую среду, — обеспечение эффективной работы газоочистных установок, станции очистки производственных сточных вод, мониторинг источников выбросов и тщательная сортировка отходов, передача их на утилизацию и уничтожение.

В «Фармак» на системной основе задействованы ряд таких экологических проектов, как Экоэкскурсии, Экообразование, «Зеленый офис», — поделилась руководитель Департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО «Фармак» Елена Зубарева.

«Есть четкое понимание того, что бизнес должен быть выстроен с учетом экологических аспектов и зеленой энергетики. В 2014 году началось сознательное продвижение нашей компании к циркулярной экономике, мы стали одними из первых в Украине, которые заявили о необходимости подобного шага. Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является эффективное управление отходами, что позволяет не только уменьшать нагрузку на полигоны, но и приносить прибыль компании. Кроме того, в рамках круговой экономики в МХП есть несколько довольно успешных и амбициозных кейсов. В частности, по производству брикетов из зерноотходов, мясокостной муки и биогаза из отходов и побочных продуктов животного происхождения. Это все способствует не только достижению целей нашей экологической политики, но и обеспечивает энергетическую независимость как на уровне компании, так и на уровне страны», — поделился Александр Семенец, главный эколог агрохолдинга МХП.

«Мы всегда выбираем новые подходы к организации экологических аспектов производственной деятельности, интегрируем их в стратегию корпоративной социальной ответственности, потому что это путь лидеров», — отметила ведущий специалист по вопросам экологии «Укргидроэнерго» Оксана Гуляева.

Начальник управления охраны окружающей среды «Запорожсталь» Инна Холина акцентировала внимание на преградах по модернизации, которые постоянно приходится преодолевать «Запорожсталь» — лидеру зеленых инвестиций. Комбинат с 2012 года направил на экологическую модернизацию более 1,06 млрд грн. Это безупречный кейс осовременивания производства, но он — один из немногих. Всецелую экомодернизацию промышленного комплекса в Украине сегодня ощутимо тормозит отсутствие государственного механизма стимулирования предприятий, внедряющих экологическую модернизацию. Европейские предприятия в свое время получили такую ​​возможность, что обусловило успешность их экомодернизации. Сейчас государство требует от производственников выполнения 100 % программ по экологической модернизации за счет собственных средств, не создавая при этом благоприятных условий на государственном уровне. В противовес сложившейся ситуации существует множество мировых практик по поддержке государством предприятий на этом пути. Например, автоматическое возмещение части средств, направленных на экомодернизацию, за счет экологического налога, существенно упростило бы инвестирование в экологическую модернизацию предприятий».

«ДТЭК является одним из участников Глобального договора ООН, а его принципы и ценности интегрированы в ESG-стратегию компании. Ежегодно мы инвестируем в проекты устойчивого развития более 3,5 млрд грн. Компания развивает проекты в сфере зеленой энергетики, уменьшает влияние на окружающую среду традиционной генерации, способствует обучению украинцев разумному, энергосберегающему потреблению. Еще одним важным направлением для нас является сохранение биоразнообразия. В частности, дистрибьюторские предприятия ДТЭК уже в течение 8 лет внедряют программу по орнитологической безопасности. Наши работники обустраивают гнезда для аистов, чтобы одновременно спасти их от поражения током и повысить надежность электроснабжения для клиентов», — отметила Елена Потапенко, эксперт по экологии ДТЭК Сети.

«Понятие лидерства для нас это не только экономические показатели, но и безопасное производство, предотвращение ущерба окружающей среде, охрана, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в ходе принятия управленческих решений.

В качестве примера, компанией была полностью изменена система мониторинга за состоянием окружающей среды, которая к тому же предусматривает исследования биоразнообразия в пределах лицензионных площадей. С привлечением представителей научных учреждений в течение 10 лет нами выявлено около 15 уникальных ячеек биоразнообразия, репрезентативных в геоботаническом, ценностном, флористическом и фаунистическом отношении. Одной из них являются щелочно-болотные угодья в окрестностях с. Светловщина Новосанжарского района Полтавской области, представляющие некую самобытность, в частности относительно путей миграции и среды обитания птиц.

Минимизация вмешательства в устоявшуюся экосистему и ее сохранение является нашей ценностью, поддерживая которую, компания инициировала создание объекта природно-заповедного фонда — ландшафтного заказника местного значения «Светловщина». Сейчас мы получили решение местной общины о создании этого объекта и поддержку Департамента экологии и природных ресурсов Полтавской областной государственной администрации о его образовании.

В контексте Экотрансформации этот проект является ярким примером результата взаимодействия бизнеса, общественности, науки и государства», — продолжила Татьяна Темнюк, директор департамента стратегического развития совместного предприятия «Полтавская газонефтяная компания».

Может ли малый и средний бизнес использовать методику ресурсо- и энергоэффективности для максимального эффекта своей деятельности?

«Может и должен!!!», — убежден директор «Эконис-центра» Владимир Наумов и добавил: «Для этого существует PREMA — защищенная торговая марка, проверенная временем операционная и организационная методология ресурсо- и энергоэффективной хозяйственной деятельности. PREMA предлагает провести анализ деятельности микро-, малых и средних предприятий, учреждений, организаций, и на основе полученных данных предложить меры, которые практически не нуждаются в инвестициях и могут привести к 4 выгодам: экономическим, экологическим, организационным и социальным».

Руководитель сервиса электронного документооборота «Вчасно» Антон Скоков продолжил: «В 2019 году парламент и правительство Украины инициировали масштабную цифровую трансформацию: создание государства в смартфоне, автоматизация государственных услуг, уменьшение использования бумажных документов и пр. Эти технологические новации обладают огромным потенциалом для экологической трансформации, ведь цифровизация и, в частности, электронный документооборот так или иначе влияют на выполнение бизнесом всех принципов экологичности и являются одним из самых простых инструментов корпоративной социальной ответственности. Переход компаний на электронные документы должен иметь не только экономический, но и существенный экологический эффект на уровне всей страны. Только за 2,5 года через систему электронного документооборота "Вчасно" прошло более 5 млн документов. А это значит, что сохранено более 1000 деревьев».

Бесспорно, впереди много вызовов и работы над проблемными недочетами, например: «Мы, как экологическая компания, считаем целесообразным указать некоторые проблемные или неоднозначные моменты, особенно в части регулирования и контроля за состоянием окружающей среды. Мы обеспокоены отсутствием документа, регламентирующего и систематизирующего работу предприятий, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур. То есть важно понимать и знать текущее состояние почвы, прогнозировать изменения плодородности в разрезе работы с землей, а именно: контролировать определенные культуры, какую химию применять для них, где и как часто засевать и как это повлияет на почвенно-растительный слой на следующий год, спустя 3 года или 10 лет. Следующий вопрос — это устаревшие и неактуальны методики, которые применяются почти во всех сферах контроля. Например, методические указания подсчета выбросов в атмосферу ссылаются на удельные показатели выбросов загрязняющих веществ. Большинство из них разрабатывались еще во времена СССР, когда оборудование, сырье, технологии были совершенно иными. Нынешние дизельное топливо или бензин отличаются по своим свойствам от горючего, произведенное несколько десятилетий назад», — аргументировал коммерческий директор ООО НПП «Агропроект Украина» Юрий Котов.

А готова ли Украина к глобальной ЭКОтрансформации?

«Экологизация и энергетическая независимость общин перестали быть данью моде, это некий мейнстрим, к которому стремятся все больше общин. Сегодня уже 3 общины не только задекларировали в своих стратегиях, но и полностью перешли на использование 100 % зеленой энергии для собственного энергообеспечения. А 2 общины уже продают избыток производимой электроэнергии в сеть. 5 общин уже в этом году присоединились к сети энергонезависимости. С ростом самодостаточности общин актуальными стали проблемы утилизации и переработки отходов (не только бытовых, но и опасных, например, медицинских). В Харьковском энергетическом кластере мы начали 2 проекта по привлечению инвестиций в строительство биогазовых заводов для утилизации части отходов и генерации тепловой и электрической энергии для потребностей общин», — сообщил СЕО Института устойчивого развития, основатель Харьковского энергетического кластера Станислав Игнатьев.

Как избежать манипуляций? Почему «гринвошинг» распространен на отечественном рынке?

«Доля экологической продукции на отечественном рынке бытовой химии незначительна и составляет примерно 5 %. Тенденции последних лет демонстрируют рост спроса на такую ​​продукцию в Украине и заинтересованность населения в товарах именно отечественного производства.

Вследствие недостаточной информированности населения по экомаркировке и из-за несовершенства украинского законодательства относительно регулирования этого сегмента рынка популярным становится гринвошинг.

Сейчас единственный документ, согласно которому государство регулирует сферу моющих средств, является Технический регламент (ТР). Он включает всего 4 критерия оценки товара, в то время как в международном стандарте ISO 14024 их 68.

Дальнейшая гармонизация отечественного законодательства с международными стандартами и обязательное прохождение производителями проверки продукции на экологичность должны стать неотъемлемой частью государственной политики для сохранения здоровья собственных граждан и окружающей среды», — убежден идеолог и генеральный директор компании «Де Ламарк» Алексей Вереникин.

В завершение Александр Дячук, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины, резюмировал: «ЭКОтрансформация, с одной стороны — очень широкое понятие, включающее в себя достаточно радикальное изменение (трансформацию) поведения общества, бизнеса, государства в нынешних реалиях, а также определяющее направления научных исследований на многие десятилетия вперед. С другой стороны, ее цель довольно проста — прекратить варварски эксплуатировать нашу планету и сделать ее более комфортной для жизни нынешних и грядущих поколений. ЭКО означает, что трансформация философии существования человечества во всех его проявлениях должна происходить на принципах устойчивого развития как на локальном, так и на глобальном уровне. Между тем это должно приводить к улучшению условий жизни людей и развития экологических систем, окружающей среды.

Рецепт или формула ЭКОтрансформации на ближайшие 10 лет заключается в одновременном и системном выполнении и достижении 17 Целей Устойчивого Развития ООН, недавно утвержденных в нашей стране указом Президента Украины.

Система ЦУС многогранна и отвечает на те вызовы, с которыми сталкивается человечество. В частности, это проблемы бедности, голода, изменения климата; проблемы неравенства между людьми, правосудия, защиты и восстановления экосистем.

В достижении ЦУС науке отведена одна из главных ролей! Ведь именно она должна найти подходящие технологические, экономические, поведенческие, управленческие решения, которые государство обязано имплементировать благодаря бизнесу и гражданам в интересах как нации, так и планеты Земля. Поэтому государство не должно попросту расходовать средства на науку, а ему надлежит активно и максимально инвестировать в науку, чтобы она стала действенным и эффективным инструментом в сознательной ЭКОтрансформации».

Пресс-служба ECOBUSINESSGroup:

Контакты для связи:

Марьяна Фарений, (067) 220-25-00, adm@ecolog-ua.com