“Є КАСКО”? ТАК! Нова програма страхування від ARX для кожного

З 1 березня 2024 року страхова ARX запускає нову програму “Є КАСКО”.

Об’єктом страхування є легкові ТЗ віком до 15 років, які не є предметом застави, вартістю до 6 000 000 грн.

Програма зручна тим, що має на три пакети, з яких можна обирати залежно від потреби клієнта.

Опиc пакетів:

Пакет 1 – «Збитки внаслідок ДТП з іншим учасником»

Пакет 2 – «Викрадення», «Повна загибель внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, протиправних дії третіх осіб, стихійних лих, пожежі та падіння предметів»

Пакет 3 – Пакет 1 + Пакет 2

За ризиком «Збитки внаслідок ДТП з іншим ТЗ-учасником» встановлюється франшиза на вибір, у розмірі 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 3%, 5%.

За іншими ризиками (у т. ч. «Збитки внаслідок ДТП з іншим ТЗ-учасником» – повна загибель) франшиза становитиме 5%.

Інші плюси програми:

Для огляду авто не треба їхати до офісу ARX. Це можна зробити самостійно у зручний час у застосунку MyARX (інструкція на сайті компанії). При цьому для Пакета 1 огляд не потрібен

Страховий платіж за потреби можна розбити на 4 частини.

Програма «Є КАСКО» заміняє програми «КАСКО 5+» та «КАСКО Light». Договори клієнтів, які мають ці програми, діють до кінця терміну.

Крім “Є КАСКО”, ARX пропонує:

КАСКО “Все включено” - максимальний захист від усіх ризиків

КАСКО “Залізний купол” - захист від воєнних ризиків, включно з покриттям повної загибелі авто

МініКАСКО — бюджетне КАСКО, захист виключно від наслідків ДТП

ARX вже 13 років лідирує у сегменті КАСКО. Протягом 2023 року зібрано майже 2 млрд грн премій у цьому сегменті. Це на 29% більше, ніж минулого року. Виплати КАСКО у 2023 році склали 837 млн грн, що на 20% більше, ніж у 2022 році. Це найкращий показник українського страхового ринку: виплати ARX у сегменті КАСКО є найвищими за 2023 рік у порівнянні з іншими страховиками.

КАСКО від ARX повноцінно працює за кордоном, дозволяючи українцям отримувати необхідний захист свого авто за межами України.