ua en ru
Чт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

“Є КАСКО”? ТАК! Нова програма страхування від ARX для кожного

Четвер 07 березня 2024 11:00 promo
UA EN RU

З 1 березня 2024 року страхова ARX запускає нову програму “Є КАСКО”.

Об’єктом страхування є легкові ТЗ віком до 15 років, які не є предметом застави, вартістю до 6 000 000 грн.

“Є КАСКО”? ТАК! Нова програма страхування від ARX для кожного

Програма зручна тим, що має на три пакети, з яких можна обирати залежно від потреби клієнта.

Опиc пакетів:

  • Пакет 1 – «Збитки внаслідок ДТП з іншим учасником»
  • Пакет 2 – «Викрадення», «Повна загибель внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, протиправних дії третіх осіб, стихійних лих, пожежі та падіння предметів»
  • Пакет 3 – Пакет 1 + Пакет 2

За ризиком «Збитки внаслідок ДТП з іншим ТЗ-учасником» встановлюється франшиза на вибір, у розмірі 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 3%, 5%.

За іншими ризиками (у т. ч. «Збитки внаслідок ДТП з іншим ТЗ-учасником» – повна загибель) франшиза становитиме 5%.

Інші плюси програми:

  • Для огляду авто не треба їхати до офісу ARX. Це можна зробити самостійно у зручний час у застосунку MyARX (інструкція на сайті компанії). При цьому для Пакета 1 огляд не потрібен
  • Страховий платіж за потреби можна розбити на 4 частини.

Програма «Є КАСКО» заміняє програми «КАСКО 5+» та «КАСКО Light». Договори клієнтів, які мають ці програми, діють до кінця терміну.

Крім “Є КАСКО”, ARX пропонує:

  • КАСКО “Все включено” - максимальний захист від усіх ризиків
  • КАСКО “Залізний купол” - захист від воєнних ризиків, включно з покриттям повної загибелі авто
  • МініКАСКО — бюджетне КАСКО, захист виключно від наслідків ДТП

ARX вже 13 років лідирує у сегменті КАСКО. Протягом 2023 року зібрано майже 2 млрд грн премій у цьому сегменті. Це на 29% більше, ніж минулого року. Виплати КАСКО у 2023 році склали 837 млн грн, що на 20% більше, ніж у 2022 році. Це найкращий показник українського страхового ринку: виплати ARX у сегменті КАСКО є найвищими за 2023 рік у порівнянні з іншими страховиками.

КАСКО від ARX повноцінно працює за кордоном, дозволяючи українцям отримувати необхідний захист свого авто за межами України.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 7 березня
Ситуація на фронті сьогодні 7 березня
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію