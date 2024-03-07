"Є КАСКО"? ДА! Новая программа страхования от ARX для каждого

С 1 го марта 2024 года страховая ARX запускает новую программу "Є КАСКО".

Объектом страхования являются легковые ТС в возрасте до 15 лет, не являющиеся предметом залога, стоимостью до 6 000 000 грн.



Программа удобна тем, что имеет три пакета, из которых можно выбирать в зависимости от потребности клиента.

Описание пакетов:

• Пакет 1 – «Убытки в результате ДТП с другим участником»

• Пакет 2 – «Угон», «Полная гибель в результате дорожно-транспортного происшествия, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий, пожара и падения предметов»

• Пакет 3 – Пакет 1 + Пакет 2

По риску «Убытки в результате ДТП с другим участником» устанавливается франшиза по выбору в размере 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 3%, 5%.

По другим рискам (в т. ч. «Убытки в результате ДТП с другим ТС-участником» – полная гибель) франшиза составит 5%.



Другие плюсы программы:

Для осмотра авто не нужно ехать в офис ARX. Это можно сделать самостоятельно в удобное время в приложении MyARX (инструкция на сайте компании). При этом для Пакета 1 обзор не требуется

Страховой платеж при необходимости можно разбить на 4 части.

Программа «Є КАСКО» заменяет программы «КАСКО 5+» и «КАСКО Light». Договоры клиентов, у которых есть эти программы, действуют до конца срока.

Помимо "Є КАСКО", ARX предлагает:

КАСКО "Все включено" - максимальная защита от всех рисков

КАСКО "Залізний купол" - защита от военных рисков, включая покрытие полной гибели авто

МиниКАСКО – бюджетное КАСКО, защита исключительно от последствий ДТП.

ARX уже 13 лет лидирует в сегменте КАСКО. За 2023 год собрано почти 2 млрд грн премий в этом сегменте. Это на 29% больше, чем в прошлом году. Выплаты КАСКО в 2023 году составили 837 млн. грн., что на 20% больше, чем в 2022 году. Это лучший показатель украинского страхового рынка: выплаты ARX в сегменте КАСКО являются самыми высокими за 2023 год по сравнению с другими страховщиками.

КАСКО от ARX полноценно работает за границей, позволяя украинцам получать необходимую защиту своего авто за пределами Украины.