Чому США не передають Україні ракети ATACMS: пояснення експерта

Ймовірною причиною, чому Сполучені Штати Америки досі вагаються з передачею Україні ATACMS, може бути невелика кількість цих ракет в арсеналі країни, а також необхідність в їх ремонті.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "До Криму і далі. Які ракети можуть змінити хід війни і чому Захід їх ще не надав Україні" .

Варто зазначити, що на відміну від європейських Taurus, Storm Shadow чи SCALP, ATACMS не потребує якихось додаткових носіїв чи переробки існуючих. Ця ракета запускається з комплексів HIMARS та M270, які вже добре освоїли наші воїни.

ATACMS - це американська балістична ракета з дальністю ураження до 300 км та вагою бойового заряду до 560 кілограмів в залежності від модифікації.

Вашингтон поки досить стримано ставиться до ідеї надати Україні таке озброєння. Чіткої аргументації ні Білий дім, ні Пентагон не наводить.

Проте непублічно можна почути дуже різні версії. Починаючи небажанням США ще більше загострювати відносини з Росією і закінчуючи страхами виробника Lockheed Martin, що їхня зброя покаже себе недостатньо ефективно в реальних бойових умовах і ця невдача обвалить їхні акції.

Однак експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський вважає, що найімовірніша причина, чому нам все ще не передають ATACMS - тому, що їх справді досить мало. Мова може йти про півтори тисячі одиниць цих ракет в арсеналі США.

"Хоча може бути й інша причина - вони дуже старі. Вони пройшли два нормативні строки служби. Їх потрібно відремонтувати, щоб ними можна було стріляти. Але уявіть собі ситуацію, якби американці вийшли й сказали: наші ATACMS дуже старі, ми їх ремонтуємо. Це б вдарило по їхньому престижу світової наддержави. Краще розповідати про управління ескалацією, щоби зберегти обличчя", - зазначив експерт.

ATACMS для України

Нагадаємо, Україна вже з минулого року просить США про передачу далекобійних ракет ATACMS, які здатні бити по цілях на відстані до 300 кілометрів.

Такі ракети Україна може використовувати за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS, які раніше вже передали США.

Ще кілька тижнів тому голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, що президент Джо Байден поки не дав остаточної відповіді на прохання України про передачу ATACMS.