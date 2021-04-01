«БРСМ-НАФТА» запустила первый в Украине формат полноценного супермаркета на АЗК Топливный бренд «БРСМ-НАФТА» изменил стратегию

Топливный бренд «БРСМ-НАФТА» изменил стратегию. Цель - трансформация формата заправок для максимально быстрого и профессионального обслуживания клиентов.

В рамках новой стратегии «TURBOTA PRO людей и авто», компания открыла уже шестой супермаркет на АЗК сети.

«В прошлом году мы вышли на новый этап развития: начали по-новому себя позиционировать, определились с миссией. «БРСМ - это забота о людях и авто» - это месседж, который компания хочет донести своим клиентам. После анализа клиентского опыта, пришло понимание, что это должна быть не просто «заправка с магазином», а полноценный «супермаркет с заправкой». Решили выводить на первый план то, что раньше было дополнительным сервисом. Эта идея переросла в новый проект - Goodmarket », - говорит Александр Мельничук.

По его словам, сегодня компания запустила уже шесть таких объектов, площадью около 300 кв. м.



Василий Бикус подчеркнул, что компания делает ставку не только на сервис, но на широкий ассортимент, который превышает 5000 единиц. «Это то, чем мы хотим удивлять наших гостей. Молочная продукция, мясо, овощи, фрукты, товары для домашних любимцев, бытовая химия. Ассортимент «магазина у дома», а не традиционного АЗК. Также акцент делаем на категорию фастфуда», - говорит он.

Кроме этого, по словам Александра Мельничука, цены в их магазинах будут ниже, чем у конкурентов, потому что ценообразование будет на уровне обычных супермаркетов. Он подчеркнул, что программа лояльности БРСМ PLUS распространяется на товары в Goodmarket.

Goodmarket - первый в Украине формат полноценного супермаркета на АЗК. На 2021 запланировали 28 реконструкций АЗК. Как минимум пять Goodmarket в крупных городах появятся в этом году.