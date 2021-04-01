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«БРСМ-НАФТА» запустила перший в Україні формат повноцінного супермаркету на АЗК Паливний бренд «БРСМ-НАФТА» змінив стратегію

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 10:00
«БРСМ-НАФТА» запустила перший в Україні формат повноцінного супермаркету на АЗК Паливний бренд «БРСМ-НАФТА» змінив стратегію

Паливний бренд «БРСМ-НАФТА» змінив стратегію. Мета – трансформація формату заправок для максимально швидкого і професійного обслуговування клієнтів.
В рамках нової стратегії «TURBOTA PRO людей та авто», компанія відкрила вже шостий супермаркет на АЗК мережі.

«БРСМ-НАФТА» запустила перший в Україні формат повноцінного супермаркету на АЗК Паливний бренд «БРСМ-НАФТА» змінив стратегію

«Минулого року ми вийшли на новий етап розвитку: почали по-новому себе позиціонувати, визначилися з місією. «БРСМ – це турбота про людей та авто» – це меседж, який компанія хоче донести своїм клієнтам. Після аналізу клієнтського досвіду, з'явилося розуміння, що це має бути не просто «заправка з магазином», а повноцінний «супермаркет із заправкою». Вирішили виводити на перший план те, що раніше було додатковим сервісом. Ця ідея переросла в новий проєкт – Goodmarket», – каже Олександр Мельничук.
За його словами, сьогодні компанія запустила вже шість таких об'єктів, площею близько 300 кв. м.

«БРСМ-НАФТА» запустила перший в Україні формат повноцінного супермаркету на АЗК Паливний бренд «БРСМ-НАФТА» змінив стратегію
Василь Бікус підкреслив, що компанія робить ставку не тільки на сервіс, але на широкий асортимент, що перевищує 5000 одиниць. «Це те, чим ми хочемо дивувати наших гостей. Молочна продукція, м'ясо, овочі, фрукти, товари для домашніх улюбленців, побутова хімія. Асортимент «магазину біля дому», а не традиційного АЗК. Також акцент робимо на категорію фастфуду», – каже він.

«БРСМ-НАФТА» запустила перший в Україні формат повноцінного супермаркету на АЗК Паливний бренд «БРСМ-НАФТА» змінив стратегію

Крім цього, за словами Олександра Мельничука, ціни в їхніх магазинах будуть нижче, ніж у конкурентів, тому що ціноутворення буде на рівні звичайних супермаркетів. Він підкреслив, що програма лояльності БРСМ PLUS поширюється на товари в Goodmarket.
Goodmarket – перший в Україні формат повноцінного супермаркету на АЗК. На 2021 рік запланували 28 реконструкцій АЗК. Як мінімум п'ять Goodmarket у великих містах з'являться цього року.

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