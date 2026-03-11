"​​​​​​​Боявся, що не почую його останні слова для мами": історія порятунку під Покровськом

Головне: Порятунок під вогнем: Екіпаж 32-ї бригади під час виїзду з Покровська евакуював важкопораненого бійця, який підірвався на міні.

Екіпаж 32-ї бригади під час виїзду з Покровська евакуював важкопораненого бійця, який підірвався на міні. Реанімація в дорозі: Головний сержант Вадим Кошолап 15 хвилин проводив масаж серця та штучне дихання прямо в кузові автівки, що маневрувала між ворожими FPV-дронами.

Головний сержант Вадим Кошолап 15 хвилин проводив масаж серця та штучне дихання прямо в кузові автівки, що маневрувала між ворожими FPV-дронами. Критичний момент: Військовий зумів правильно затягнути ослаблені турнікети та підтримувати життя пораненого, який кілька разів втрачав свідомість.

Військовий зумів правильно затягнути ослаблені турнікети та підтримувати життя пораненого, який кілька разів втрачав свідомість. Щасливий фінал: Завдяки вчасній допомозі бійця доставили до стабпункту живим, зараз він перебуває на лікуванні у Дніпрі.

Евакуація під прицілом FPV

Екіпаж повертався з позицій після доставки забезпечення пілотам. На Покровському напрямку ворожі дрони полюють за логістикою цілодобово, тому діяти доводилося максимально швидко. Дорогою військові зустріли бійців 155-ї бригади, які несли побратима після підриву на міні.

"Ми поверталися з позицій у Покровську. Я, водій на позивний "Кабан" і штурман "Толковий". Завозили забезпечення нашим пілотам - БК, продукти, дрони, обладнання. Робота така: залетів, вивантажив, вилетів. Бо там FPV полюють цілодобово. Зворотною дорогою зустріли суміжників, які несли свого побратима - молодий хлопець, років 25 на вигляд", - згадує Вадим Кошолап.

У пораненого одна нога була відірвана, інша - перебита.

Боротьба за життя в кузові

Пораненого завантажили в автомобіль. Стан хлопця був критичним: він перебував без свідомості, турнікети довелося затискати, бо ті були погано накладені. Протягом 15 хвилин дороги до стабпункту сержант проводив реанімаційні заходи.

"Він намагався щось сказати. Але в кузові такий гуркіт, вітер свистить, машину кидає по ямах… Я нахилявся до нього, але нічого не міг розібрати. В той момент мене накрив страх. Не від крові - я її достатньо бачив. Я боявся, що він хоче передати останні слова матері чи дружині, а я їх не почую. Що він помре, а його слова зникнуть разом із ним", - розповідає військовий.

Вадим робив пораненому закритий масаж серця та штучну вентиляцію легень. Боєць кілька разів втрачав свідомість, але сержанту вдавалося підтримувати його життя до передачі медикам.

Досвід, що рятує

Вадим зізнається, що самостійно рятував життя вперше. Знання отримав, спостерігаючи за роботою фахових медиків на Сватівському напрямку та під час навчань.

"У нас там був бойовий медик "Кузя", він дуже фахово вмів усе робити. Я бачив, як він надавав допомогу. До того ж старанно слухав усе на навчаннях. Але більше, напевно, допомогло те, що я бачив на практиці. Я це запам’ятав і зробив так, як міг. Коли я дізнався, що хлопець живий, що його доставили у Дніпро, мене просто переповнювала радість", - підсумовує сержант.

Зараз врятований боєць перебуває на лікуванні в одній із лікарень Дніпра.