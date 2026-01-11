ua en ru
РФ рвалась до Куп'янська, в Покровську та Гуляйполі - бої: деталі в зведенні Генштабу

Україна, Неділя 11 січня 2026 22:51
РФ рвалась до Куп'янська, в Покровську та Гуляйполі - бої: деталі в зведенні Генштабу Фото: ЗСУ відбили 200 атак російських загарбників по всій лінії фронту (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Сили оборони України рішуче відбили сьогодні 200 атак російських загарбників по всій лінії фронту. Найгарячіші бої відбувалися на Південно-Слобожанському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.

За даними Оперативного командування станом на 22:00 11 січня 2026 року, від початку доби відбулося 200 бойових зіткнень. Українські захисники завдають ворогу вогневого ураження та стримують спроби просування російських військ.

Противник завдав 48 авіаударів, скинувши 129 керованих авіабомб, залучив 1868 дронів-камікадзе та здійснив 2121 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: 85 обстрілів, з них 4 - із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок: 14 атак у районах Приліпки, Дворічанського, Довгенького та інших населених пунктів. 4 боєзіткнення тривають.

Куп’янський напрямок: противник здійснив дев’ять спроб наступу у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Куп’янська та Богуславки, одне боєзіткнення триває.

РФ не залишає спроби проникнути і закріпитися в місті.

Лиманський напрямок: 15 штурмових дій відбито, ще 1 триває.

Слов’янський та Краматорський напрямки: декілька атак, частково тривають бої.

Костянтинівський напрямок: 16 бойових зіткнень.

Покровський напрямок: від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Покровськ, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Гришиного, Торецького й Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, у двох локаціях бої досі тривають.

Олександрівський напрямок: відбито 15 атак, авіаудар по Гаврилівці.

Гуляйпільський напрямок: 38 боєзіткнень, авіаудари по Малій Токмачці, Різдвянці та інших населених пунктах, 7 боїв тривають.

Оріхівський напрямок: 8 атак відбито, авіаудар по Оріхову.

Придніпровський напрямок: противник наступальних дій не проводив.

Українські війська продовжують контролювати ситуацію і завдають значних втрат ворогу, утримуючи ключові позиції по всій лінії фронту.

Втрати РФ

Нагадаємо, за минулу добу російські війська втратили ще 1130 солдатів на фронті. Крім того, Сили оборони України знищили 44 артилерійські системи, 134 одиниці автотехніки, понад 600 дронів та інше озброєння противника.

З початку повномасштабної війни загальні втрати армії РФ вже перевищують 1,2 млн осіб.

