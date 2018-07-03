ПАО "Ивано-Франковскгаз" из-за низких зарплат теряет квалифицированных работников

За первое полугодие текущего года средняя зарплата в "Ивано-Франковскгазе" составляла менее 6 тыс. грн

За последние полгода с ПАО "Ивано-Франковскгаз" уволилось почти 300 специалистов. Главная причина – низкий уровень оплаты труда. Среднемесячная зарплата работников компании почти на 30% меньше средней зарплаты по промышленности в Ивано-Франковской области, а в сравнении с середньогалузевою – на 33,3%. Это сообщает пресс-служба компании.

За первое полугодие текущего года средняя зарплата в "Ивано-Франковскгазе" составляла менее 6 тыс. грн, в то время, как среднемесячная зарплата по отрасли на Прикарпатье составляет – 9 тыс. грн. Небольшие зарплаты приводят к оттоку квалифицированных специалистов, которые ищут более высокооплачиваемую работу.

В "Ивано-Франковскгаз" видят несколько причин низкой заработной платы. Во-первых, оплата труда работников газораспределительной компании, заложенная в тарифе на услуги по распределению природного газа, который утверждает Национальная комиссия, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"С 2017 года НКРЭКУ не пересматривало тариф компании. Все наши обращения с расчетами экономически обоснованных затрат компании госрегулятором были проигнорированы. В нынешней составляющей тарифа на оплату труда не учтен индекс инфляции и даже поднятие минимальной зарплаты", - говорит председатель правления ПАО "Ивано-Франковскгаз" Виталий Шульга.

Во-вторых, на получение доходов влияет уровень непосредственных расчетов потребителей за услуги распределения, которые являются составляющей цены природного газа. Учитывая, что ПАО "Ивано-Франковскгаз" более 45% доходов получает субсидиями и льготами, то компании не хватает живых средств для пересмотра зарплат.

Еще одним возможным источником увеличения размера заработной платы, отмечают в "Ивано-Франковскгазе", является прибыль компании. Однако, в течение последних лет предприятие является убыточным. Тарифная выручка компании за распределение природного газа не покрывает реальную стоимость работ, товаров и услуг.

Главной причиной получения убытков являются расходы на приобретение газа для технологических потребностей, которые составляют 41,6% от всей тарифной выручки.

"Расчетом действующего тарифа предусмотрено, что "Ивано-Франковскгаз" будет закупать на рынке газ для производственно-технологических нужд по цене 7140 грн./тыс. куб. м. Но средняя цена природного газа в этом году составляет 12882 грн./тыс. куб. А учитывая тот факт, что свыше 10% сетей являются замортизованими и с каждым годом эта цифра увеличивается, то ВТВ также будет расти", - констатирует Виталий Шульга.

С 1 июля, за счет оптимизации кадров, размер зарплаты увеличен на 25%. Однако такой рост не позволяет удержать квалифицированных специалистов рабочих профессий.

О критичности ситуации в один голос говорят и профсоюзные союзы газовых хозяйств Украины. В прошлом месяце они дважды присылали письма председателю НКРЭКУ, с требованиями немедленно пересмотреть и установить обоснованный тариф. Ведь за пять месяцев текущего года из газораспределительных компаний уволилось более 4 тыс. работников, которые обеспечивали функционирование газораспределительной системы Украины.