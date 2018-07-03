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ПАТ "Івано-Франківськгаз" через низьку зарплату втрачає кваліфікованих працівників

НовиниЕнергетика    03.07.2018 - 11:53
Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)

За перше півріччя поточного року середня зарплата в "Івано-Франківськгазі" складала  менше 6 тис. грн

За останні півроку з ПАТ "Івано-Франківськгаз" звільнилося  майже 300 фахівців. Головна причина – низький рівень оплати праці. Середньомісячна зарплата працівників компанії  майже на 30% менша від середньої зарплати по промисловості в Івано-Франківській області, а у порівнянні з середньогалузевою – на 33,3%. Це повідомляє прес-служба компанії.

За перше півріччя поточного року середня зарплата в "Івано-Франківськгазі" складала  менше 6 тис. грн, в той час, як середньомісячна зарплата по галузі на Прикарпатті становить – 9 тис. грн. Невеликі зарплати призводять до відтоку кваліфікованих спеціалістів, які шукають більш високооплачувану роботу. 

В "Івано-Франківськгаз" вбачають кілька причин низької заробітної плати. По-перше, оплата праці працівників газорозподільної компанії, закладена в тарифі на послуги з розподілу природного газу, який затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"З 2017 року НКРЕКП не переглядало тариф компанії. Всі наші звернення  з розрахунками економічно обґрунтованих витрат компанії держрегулятором були проігноровані. В нинішній складовій тарифу на оплату праці не враховано індекс інфляції та навіть підняття мінімальної зарплати", - каже голова правління ПАТ "Івано-Франківськгаз" Віталій Шульга.

По-друге, на отримання доходів впливає рівень безпосередніх розрахунків споживачів за послуги розподілу, які є складовою ціни природного газу. Враховуючи, що ПАТ "Івано-Франківськгаз" понад 45% доходів отримує субсидіями і пільгами, то компанії не вистачає живих коштів для перегляду зарплат.

Ще одним можливим джерелом збільшення розміру заробітної плати, відзначають в "Івано-Франківськгазі", є прибуток компанії. Однак, протягом останніх років підприємство є збитковим. Тарифна виручка компанії за розподіл природного газу не покриває реальну вартість робіт, товарів та послуг.

Головною причиною отримання збитків є витрати на придбання газу для технологічних потреб, які складають 41,6% від всієї тарифної виручки.

"Розрахунком діючого тарифу передбачено, що "Івано-Франківськгаз" закуповуватиме на ринку газ для виробничо-технологічних потреб за ціною 7140 грн./тис. куб. м. Але середня ціна природного газу цього року становить 12882 грн./тис. куб. А враховуючи той факт, що понад 10% мереж є замортизованими і з кожним роком ця цифра збільшується, то ВТВ також зростатиме", - констатує Віталій Шульга.

З 1 липня, за рахунок оптимізації кадрів, розмір зарплати збільшено на 25%. Однак таке зростання не дозволяє втримати кваліфікованих фахівців робітничих професій.

Про критичність ситуації в один голос говорять і профспілкові спілки газових господарств України. Минулого місяця вони двічі надсилали листи голові НКРЕКП, з вимогами негайно переглянути та встановити обґрунтований тариф. Адже за п’ять місяців поточного року з газорозподільних компаній звільнилося понад 4 тис. працівників, які забезпечували функціонування газорозподільної системи України.

Цього року фахівці "Волиньгазу" вже обстежили понад 4,5 тис. км газових мереж області "Укртрансгаз" майже втричі збільшив заборгованість "Запоріжгазау"
Теги публікації: Івано-Франківськ, газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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