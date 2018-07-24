ПАО "Харьковгаз" совершил около 9 тыс. аварийных выездов к потребителям

Более 80% аварийных вызовов происходит из-за утечки газа в домах и квартирах потребителей

В течение I полугодия 2018 года ПАО "Харьковгаз" совершил около 9 тыс. выездов на аварийные вызовы потребителей газа. Наибольшее количество аварийных вызовов зафиксировано в Купянском и Чугуевском подразделениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Более 80% аварийных вызовов происходит из-за утечки газа в домах и квартирах потребителей. К утечкам топлива может привести самостоятельная замена газового оборудования, его непрофессиональный ремонт, неисправное техническое состояние оборудования.

Ежедневно на оперативную помощь аварийной газовой службы ПАО "Харьковгаз" рассчитывает почти 50 пользователей топлива. Однако тариф на распределение газа, который устанавливается НКРЭКУ и должен обеспечить работу аварийных служб втрое ниже обоснованного уровня.

"Вызовы аварийно-диспетчерской службы ПАО "Харьковгаз" являются бесплатными для клиентов компании. Средства на выполнение аварийных заявок потребителей должны закладываться регулятором в тариф на распределение газа. Однако, не смотря на инфляцию и существенный рост стоимости горюче-смазочных материалов, тариф ПАО "Харьковгаз" не пересматривался несколько лет", - отметил начальник аварийно-диспетчерской службы ПАО "Харьковгаз" Алексей Погуда.

Только в прошлом году индекс инфляции, который влияет на стоимость необходимых материалов, инструментов, спецодежды составил 113,7%, за последние 3 года более чем на 20% выросла стоимость горюче-смазочных материалов, необходимых для работы специализированного автотранспорта, произошло увеличение размера минимальной заработной платы в Украине. Но, не смотря на обоснованную потребность в увеличении расходов на безаварийную доставку газа потребителям, тариф ПАО "Харьковгаз" не пересматривался.