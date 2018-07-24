ПАТ "Харківгаз" здійснив близько 9 тис. аварійних виїздів до споживачів

Понад 80% аварійних викликів трапляється через витік газу в домівках та квартирах споживачів

Протягом І півріччя 2018 року ПАТ "Харківгаз" здійснив близько 9 тис. виїздів на аварійні виклики споживачів газу. Найбільша кількість аварійних викликів зафіксована в Куп’янському та Чугуївському підрозділах. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Понад 80% аварійних викликів трапляється через витік газу в домівках та квартирах споживачів. До витоків палива може призвести самостійна заміна газового обладнання, його непрофесійний ремонт, несправний технічний стан обладнання.

Щоденно на оперативну допомогу аварійної газової служби ПАТ "Харківгаз" розраховує майже 50 користувачів палива. Проте тариф на розподіл газу, що встановлюється НКРЕКП та має забезпечувати роботу аварійних служб втричі нижчий обґрунтованого рівня.

"Виклики аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Харківгаз" є безкоштовними для клієнтів компанії. Кошти на виконання аварійних заявок споживачів мають закладатись регулятором в тариф на розподіл газу. Проте, не зважаючи на інфляцію та суттєве зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, тариф ПАТ "Харківгаз" не переглядався кілька років", - зазначив начальник аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Харківгаз" Олексій Погуда.

Тільки в минулому році індекс інфляції, що впливає на вартість необхідних матеріалів, інструментів, спецодягу склав 113,7%, за останні 3 роки більш ніж на 20% зросла вартість паливо-мастильних матеріалів, необхідних для роботи спеціалізованого автотранспорту, відбулось збільшення розміру мінімальної заробітної плати в Україні. Але, не зважаючи на обґрунтовану потребу в збільшенні витрат для безаварійної доставки газу споживачам, тариф ПАТ "Харківгаз" не переглядався.