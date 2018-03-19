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Во Львовской области возросло количество летальных случаев от отравления угарным газом

НовостиЭнергетика    19.03.2018 - 12:09
Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)

Угарный газ, который образуется при горении природного газа и другого топлива, особенно опасен

С начала года во Львовской области от отравления угарным газом уже погибли 11 человек. В 2017 году - 15 случаев с летальным исходом. Причинами несчастных случаев при использовании газа в быту становится халатность и нарушение правил пользования газовыми приборами. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Львовгаз".

В 80% случаях основная причина трагедий - неправильное пользование печным отоплением, 10% - установка газовых колонок в помещении ванной комнаты, и еще 10% летальных исходов происходят из-за использования газовых плит для обогрева помещений.

"Такие действия потребителей является грубым нарушением правил безопасности во время пользования газовыми приборами. К сожалению, пренебрегая ими, люди сами подвергают себя опасности. Чаще всего включают печное отопление и ложатся спать. Как результат – перекал печи и образование угарного газа в помещении, а человек так и не просыпается. А также использование газовых плит для отопления помещений, что категорически запрещено", - отмечает технический директор ПАО "Львовгаз" Павел Сербан.

Угарный газ, который образуется при горении природного газа и другого топлива, особенно опасен. Ведь он не имеет ни цвета, ни запаха. Попадая в кровь, угарный газ соединяется с гемоглобином и делает его неспособным разносить кислород организмом. Из-за этого человек погибает от удушья.

Отметим, согласно "Правил безопасности систем газоснабжения Украины", техническое состояние, безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание дымовых и вентиляционных каналов жилых и общественных зданий обеспечивает собственник (балансодержатель и/или арендатор (наниматель).

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Теги: Львов, газ
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