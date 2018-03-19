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У Львівській області зросла кількість летальних випадків від отруєння чадним газом

НовиниЕнергетика    19.03.2018 - 12:09
Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Чадний газ, який утворюється при горінні природнього газу та іншого палива, особливо небезпечний

Від початку року у Львівській області від отруєння чадним газом вже загинули 11 людей. У 2017 році - 15 випадків із летальним наслідком. Причинами нещасних випадків під час використання газу в побуті стає недбальство та порушення правил користування газовими приладами. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Львівгаз".

У 80% випадках основна причина трагедій - неправильне користування пічним опаленням, 10% - встановлення газових колонок у приміщенні ванної кімнати, та ще 10% летальних випадків відбуваються через використання газових плит для обігріву приміщень.

"Такі дії споживачів є грубим порушенням правил безпеки під час користування газовими приладами. На жаль, нехтуючи ними, люди самі ж наражаються на небезпеку. Найчастіше вмикають пічне опалення та лягають спати. Як результат – перекал пічки та утворення чадного газу у приміщенні, а людина так і не просинається. А також використання газових плит для опалення приміщень, що категорично заборонено", - зазначає директор технічний ПАТ "Львівгаз" Павло Сербан.

Чадний газ, який утворюється при горінні природнього газу та іншого палива, особливо небезпечний. Адже він не має ані кольору, ані запаху. Потрапляючи у кров, чадний газ сполучається з гемоглобіном та робить його нездатним розносити кисень організмом. Через це людина гине від задухи.

Зазначаємо, відповідно до "Правил безпеки систем газопостачання України", технічний стан, безпечну експлуатацію та технічне обслуговування димових і вентиляційних каналів житлових і громадських будинків забезпечує власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач).

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Теги: Львів, газ
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