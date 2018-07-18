Компания "Запорожгаз" открыла второй современный центр обслуживания клиентов

В первый такой центр за 9 месяцев работы клиенты обратились более 50 тыс. раз

ПАО "Запорожгаз" открыло второй современный центр обслуживания клиентов. Теперь более 100 тысяч потребителей природного газа города будут получать весь спектр услуг в современном формате. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В центре созданы комфортные условия для клиентов –просторные помещения, удобная зона ожидания, доступ к wi-fi, возможность сразу на месте воспользоваться онлайн-услугами или оплатить газ через платежный терминал. Для людей с ограниченными возможностями на улице есть кнопка вызова менеджера.

"Администратор в зале ожидания поможет каждому клиенту воспользоваться услугами системы "Тонкий клиент" - зарегистрироваться в Личном кабинете, перейти на официальный сайт как газораспределительной, так и газоснабжающей компании, ознакомиться с актуальной информацией и нормативной базой. Электронные табло и голосовые оповещения информируют клиентов в зале наличие свободных менеджеров и их номера. Такой сервис минимизирует время ожидания потребителя в очереди", – замечает Олег Данилов, начальник управления клиентского сервиса ПАО "Запорожгаз".

Новый формат оказания консультационных услуг предусматривает обслуживание с электронной очередью и приветливыми менеджерами, наличие зоны "открытого пространства" и комфортного зала обслуживания, возможность сразу же зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua. Поэтому абонслужба и длинные очереди останутся в прошлом.

В первый такой центр за 9 месяцев работы клиенты обратились более 50 тыс. раз. В основном их интересует консультации по поводу задолженности, демонтажа счетчика на поверку, опломбирование/распломбирование газовых приборов, смена собственника, заключение договоров.

Внедрение европейских стандартов обслуживания потребителей и обеспечения оперативной обратной связи между специалистами "Запорожгаза" и потребителями всегда был приоритетом компании. Открытие в Запорожье и в области современных центров обслуживания клиентов является лишь первым шагом на этапе реализации стратегии региональной газовой компании по налаживанию высокого европейского уровня взаимодействия с клиентами.