Компанія "Запоріжгаз" відкрила другий сучасний центр обслуговування клієнтів

В перший такий центр за 9 місяців роботи клієнти звернулися більше 50 тис. разів

ПАТ "Запоріжгаз" відкрило другий сучасний центр обслуговування клієнтів. Відтепер більше 100 тисяч споживачів природного газу міста отримуватимуть весь спектр послуг у сучасному форматі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У центрі створені комфортні умови для клієнтів –просторі приміщення, зручна зона очікування, доступ до wi-fi, можливість одразу на місці скористатися онлайн-послугами чи сплатити за газ через платіжний термінал. Для людей з обмеженими можливостями на вулиці є кнопка виклику менеджера.

"Адміністратор у залі очікування допоможе кожному клієнту скористатися послугами системи "Тонкий клієнт" - зареєструватися в Особистому кабінеті, перейти на офіційний сайт як газорозподільної, так і газопостачальної компанії, ознайомитися із актуальною інформацією та нормативною базою. Електронні табло та голосові сповіщення інформують клієнтів в залі про наявність вільних менеджерів і їхні номери. Такий сервіс мінімізує час очікування споживача в черзі", – зауважує Олег Данилов, начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Запоріжгаз".

Новий формат надання консультаційних послуг передбачає обслуговування із електронною чергою та привітними менеджерами, наявність зони "відкритого простору" та комфортного залу обслуговування, можливість одразу ж зареєструватися в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Тож абонслужба та довгі черги залишаться в минулому.

В перший такий центр за 9 місяців роботи клієнти звернулися більше 50 тис. разів. В основному їх цікавить консультації з приводу заборгованості, демонтажу лічильника на повірку, опломбування/розпломбування газових приладів, зміна власника, заключення договорів.

Впровадження європейських стандартів обслуговування споживачів і забезпечення оперативного зворотного зв’язку між фахівцями "Запоріжгазу" та споживачами завжди був пріоритетом компанії. Відкриття в Запоріжжі і в області сучасних центрів обслуговування клієнтів є лише першим кроком на етапі реалізації стратегії регіональної газової компанії щодо налагодження високого європейського рівня взаємодії із клієнтами.