В Харькове мошенники выдают себя за работников "Харьковгоргаза"

Мошенники составляют поддельные договоры и предлагают внести предоплату наличными за покупку и установку счетчика

В Харькове появились мошенники, выдающие себя за работников "Харьковгоргаза". Под видом работников газовой компании они обещают установку бытовых счетчиков газа, но обманывают и завладевают деньгами потребителей. Для установки счетчика потребителям необходимо обратиться в Харьковгоргаз. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Якобы от имени ПАО "Харьковгоргаз" лже-газовики "проводят акцию" по установке газовых счетчиков. Мошенники составляют поддельные договоры и предлагают внести предоплату наличными за покупку и установку счетчика. На самом деле, аферисты не имеют никакого отношения к "Харьковгоргазу", не устанавливают оборудование и наживаются на доверчивых харьковчанах.

Сотрудники компании не заключают договора на дому. Если потребитель решает установить счетчик газа за свой счет, то ему следует обратиться в "Харьковгоргаз". Для установки счетчика необходимо предоставить паспорт, ИНН владельца квартиры, справку о составе семьи, документы о праве собственности на квартиру, технический паспорт. Оплата работ предприятия осуществляются только на основании счетов. Потребитель не должен оплачивать наличными услуги "Харьковгоргаза".

Все сотрудники "Харьковгоргаза" одеты в форму компании, имеют при себе служебное удостоверение с фотографией, указанием должности, логотипом и печатью предприятия. Информацию об установке счетчиков газа можно найти на официальном сайте компании khgor.104.ua.

"При общении со специалистами газовой компании требуйте предоставить их служебное удостоверение установленного образца с фотографией, указанием должности, логотипом и печатью предприятия. Чтобы не стать очередной жертвой лже-газовиков, при выявлении фактов мошенничества настоятельно рекомендуем сообщать об этом в правоохранительные органы", - отметил начальник отдела безопасности Алексей Дзюба.

Специалисты газовой службы предупреждают: любое газовое оборудование является источником повышенной опасности. Устанавливать счетчики имеют право исключительно предприятия, у которых имеются соответствующие разрешения, лицензии, на основании эскиза, составленного работниками "Харьковгоргаза". Оплата работ предприятия осуществляются только на основании счетов. Потребитель не должен оплачивать наличными услуги "Харьковгоргаза".