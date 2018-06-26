У Харкові шахраї видають себе за працівників "Харківміськгазу"

Шахраї складають підроблені договори і пропонують внести передоплату готівкою за покупку і установку лічильника

У Харкові з'явилися шахраї, що видають себе за працівників "Харківміськгазу". Під виглядом працівників газової компанії вони обіцяють встановлення побутових лічильників газу, але обманюють і заволодівають грошима споживачів. Для установки лічильника споживачам необхідно звернутися в Харківміськгаз. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нібито від імені ПАТ "Харківміськгаз" псевдо-газівники "проводять акцію" зі встановлення газових лічильників. Шахраї складають підроблені договори і пропонують внести передоплату готівкою через купівлю та встановлення лічильника. Насправді, аферисти не мають ніякого відношення до "Харківміськгазу", не встановлюють обладнання і наживаються на довірливих харків'ян.

Співробітники компанії не укладають договори на дому. Якщо споживач вирішує встановити лічильник газу за свій рахунок, то йому слід звернутися до "Харківміськгаз". Для установки лічильника необхідно надати паспорт, ІПН власника квартири, довідку про склад сім'ї, документи про право власності на квартиру, технічний паспорт. Оплата робіт підприємства здійснюються тільки на підставі рахунків. Споживач не повинен оплачувати готівкою послуги "Харківміськгазу".

Всі співробітники "Харківміськгазу" одягнені у форму компанії, що мають при собі службове посвідчення з фотокарткою, зазначенням посади, логотипом та печаткою підприємства. Інформацію про встановлення лічильників газу можна знайти на офіційному сайті компанії khgor.104.ua.

"При спілкуванні з фахівцями газової компанії вимагайте надати їх службове посвідчення встановленого зразка з фотокарткою, зазначенням посади, логотипом та печаткою підприємства. Щоб не стати черговою жертвою лже-газовиків, при виявленні фактів шахрайства настійно рекомендуємо повідомляти про це правоохоронні органи", - зазначив начальник відділу безпеки Олексій Дзюба.

Фахівці газової служби попереджають: будь-яке газове обладнання є джерелом підвищеної небезпеки. Встановлювати лічильники мають право виключно підприємства, у яких є відповідні дозволи, ліцензії, на підставі ескізу, складеного працівниками "Харківміськгазу". Оплата робіт підприємства здійснюються тільки на підставі рахунків. Споживач не повинен оплачувати готівкою послуги "Харківміськгазу".