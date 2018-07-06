За два года в Центр обслуживания "Черниговгаза" клиенты обратились около 300 тыс. раз

В новом офисе можно получить почти 30 различных видов услуг и в планах компании расширить их перечень

Два года назад, в июле 2016 года, в Чернигове открылся первый современный Центр обслуживания клиентов для потребителей природного газа. За этот период клиенты компании получили профессиональную помощь и качественную консультацию около 300 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На сегодняшний день в новом офисе можно получить почти 30 различных видов услуг и в планах компании расширить их перечень.

Чаще всего потребители обращались в компанию за разъяснениями по лицевому счету - около 47 тыс. посетителей, по перерасчетам объема потребления природного газа - 6,8 тыс. Почти 13 тыс. потребителей подали заявление на смену владельца лицевого счета, 4 тыс. клиентов получили консультации относительно процедуры установки, поверки, опломбировки или ремонта газовых счетчиков.

Кроме расчетов клиенты решали вопросы технического характера. Специалистами компании было выдано более 2,1 тыс. технических условий на подключение к системам газоснабжения, принято 2,2 тыс. заявлений на согласование проектной документации, проведено регистрацию 3 тыс. актов приемки газовых приборов, обработано свыше 7 тыс. заявок на техобслуживание и ремонт газового оборудования.

На сегодняшний день в черниговском Центре обслуживания работают 18 высокопрофессиональных менеджеров и 3 ведущих специалиста, которые предоставляют клиентам компании оперативную помощь по любым вопросам, связанным с газоснабжением.

Как рассказывает начальник управления клиентского сервиса Дмитрий Лахтионов, открытие черниговского офиса стало первым шагом к кардинальным изменениям в работе с клиентами газовой компании.

"Чернигов по праву может считаться пионером в реализации клиентоориентированного подхода. Мы стали первым облгазом в Украине, который перешел на новый формат обслуживания. С тех пор наше сотрудничество с клиентами базируется на трех основных критериях: быстро, качественно и комфортно", - отметил Дмитрий Лахтионов.

Кроме Чернигова Центры обслуживания клиентов работают в Прилуках, Нежине и Корюковке, где проживают 60% пользователей газа Черниговского региона. До конца года ПАО "Черниговгаз" планирует открыть современные офисы в Бобровице, Козельце и Бахмаче. После этого получить услуги газовой компании в новом формате смогут 73% потребителей.